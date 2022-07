Stefan Rastl ist Mitglied und Pressesprecher des Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies sowie Mitglied der OSS Society, er forscht und publiziert zu diesem Themenbereich.

1 Downs, OSS Tragedy in Slovakia, S 307

2 Downs, OSS Tragedy in Slovakia, S 315

3 Downs, OSS Tragedy in Slovakia, S 315

4 Webseite von United States Government Publishing Office (GPO), 45th Anniversary of Women Admitted to West Point

5 Zeitungsartikel, The New York Times Magazine, The True Story of the First Woman to Finish Special Forces Training

6 Zeitungsartikel, The New York Times Magazine, The True Story of the First Woman to Finish Special Forces Training



7 Zeitungsartikel, The New York Times Magazine, The True Story of the First Woman to Finish Special Forces Training

8 Webseite von America's Navy, Shannon Kent

9 Zeitungsartikel, CBS News, Officer resigns as Army investigates her involvement in Washington rally that led to U.S. Capitol riot

Weitere Beiträge im Blog