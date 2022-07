Mehrere Teilnehmer der Aktion haben sich laut eigenen Angaben auf der Straße im zweiten Wiener Gemeindebezirk festgeklebt. Foto: APA/LETZTE GENERATION AT

Wien – Klimaaktivistinnen und -aktivisten haben am Montag gegen 8.30 Uhr die Autobahnabfahrt zur Schüttelstraße in Wien-Leopoldstadt blockiert. Die "Letzte Generation AT" forderte in einer Aussendung "ein Ende der fossilen Zerstörung und den Übergang zu einer Überlebenswirtschaft". Polizeisprecher Markus Dittrich bestätigte einen Einsatz im Bereich der Stadionbrücke, zahlreiche Zeugen hätten sich zuvor gemeldet. Es gab bereits Stau, und daher werde versucht, den Verkehr umzuleiten.

Laut dem Polizeisprecher befanden sich rund zehn Personen mit Transparenten auf der Fahrbahn. Nach eigenen Angaben der Aktivisten haben sich mehrere Teilnehmer der Aktion auf der Straße festgeklebt. An dem Verkehrsknoten Erdberg führen Abfahrten der Ostautobahn (A4) und der Südosttangente (A23) in die Wiener Innenstadt. Die Polizei werde den Protest "mit gebotener Eile und Sorgfalt" auflösen, kündigte Dittrich an. (APA, 11.7.2022)