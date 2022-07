1. Valentino

Das Modehaus Valentino richtete unter ihrem Kreativchef Pierpaolo Piccioli in Rom eine Show der Superlative aus: Über 100 Models, darunter einige Männer, schritten in Puffärmeln, Volants und Mascherln, in Rot, Grün und Pink, die Spanische Treppe in Rom hinunter – wohl ein Entgegenkommen der Stadt, nachdem das italienische Modehaus Valentino die Restaurierung der Mosaiken in den Caracalla-Thermen finanziert hat. Nach der Show holte Designchef Pierpaolo Piccioli seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in weißen Kitteln auf die Treppe. Unter den Gästen: Model Naomi Campbell sowie die Schauspielerinnen Kate Hudson und Anne Hathaway.

2. Dolce & Gabbana

Im Mai hatten Domenico Dolce und Stefano Gabbana vorgeführt, wie eine Hochzeit (von Kourtney Kardashian und Travis Barker) in einen gesponserten Event verwandelt wird, jetzt luden sie Fachpublikum wie Prominente (darunter Mariah Carey, Helen Mirren, Drew Barrymore, Sharon Stone, Heidi Klum) zur Modenschau nach Syrakus in Sizilien: Anlässlich des zehnjährigen Alta-Moda-Jubiläums wurde die Piazza Duomo zum Schauplatz der theatralischen Modepräsentation – inklusive einer Prozession.

4. Fendi

2020 hat Designer Kim Jones beim Modehaus Fendi die Agenden des Verstorbenen Karl Lagerfeld übernommen. Zwei Jahre später lässt er sich für die Couture des Unternehmens von den Städten Rom (dem Standort des Unternehmens), Paris und Kioto inspirieren – mit aufwendigen Blattstickereien auf nahezu transparenten Oberteilen und Kleidern, ledernen Outfits in Camelfarben und den ersten High Jewellery-Stücken von Fendi-Spross Delfina Delettrez Fendi. (red, 11.7.2022)