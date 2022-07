Webb ist das größte und leistungsstärkste Weltraumteleskop der Menschheit. Das Infrarot-Auge soll revolutionäre Daten liefern. Illustration: NASA GSFC/CIL/Adriana Manrique Gutierrez

Für Astronominnen und Astronomen rund um den Globus, aber auch für alle anderen Weltraumbegeisterten bietet diese Woche ein ganz besonderes Highlight: Am Dienstagnachmittag werden die US-Weltraumbehörde Nasa und die Europäische Weltraumorganisation Esa die ersten Vollfarbenbilder und spektroskopischen Daten des James-Webb-Weltraumteleskops veröffentlichen. Einen spektakulären Vorgeschmack gibt es aber schon früher: Wie kurzfristig bekanntgegeben wurde, soll US-Präsident Joe Biden bereits am Montag um 23 Uhr (MESZ) eine erste Aufnahme präsentieren.

Den Livestream aus dem Weißen Haus können Sie hier mitverfolgen:

Der Nasa-Livestream schaltet um 23 Uhr ins Weiße Haus. NASA

Große Erwartungen an das neue Teleskop

Die Erwartungen an das nagelneue Teleskop sind hoch. Webb ist das bisher größte, leistungsstärkste und mit Gesamtkosten von rund acht Milliarden Euro auch das teuerste Instrument seiner Art. Es soll die wissenschaftliche Nachfolge des in die Jahre gekommenen Hubble-Weltraumteleskops antreten, das in seiner gut 30-jährigen Karriere alle Erwartungen übertroffen hat. "Wir erwarten, dass Webb das noch besser machen wird, die Möglichkeiten sind gigantisch", sagt Günther Hasinger, Wissenschaftsdirektor der Europäischen Weltraumorganisation (Esa), die gemeinsam mit der kanadischen Weltraumagentur (CNSA) an dem Nasa-Projekt beteiligt ist.

Während Hubble vor allem im sichtbaren und ultravioletten Bereich beobachtet, ist Webb auf Beobachtungen im Infrarot ausgelegt, erklärt Hasinger, der selbst Astrophysiker ist. "Eigentlich misst Webb die Wärme von Objekten. So kann man Dinge sehen, die sonst im Verborgenen liegen – viele Regionen im Universum sind total von Gas- und Staubwolken blockiert, gerade dort, wo es interessant wird."

Nebel und tanzende Galaxien

Auf welche spannenden Objekte und Regionen das neue Auge im All seinen Blick bereits gerichtet hat, wurde schon im Vorfeld der anstehenden Veröffentlichungen verraten. Zu den ersten Aufnahmen gehört demnach der Carinanebel, eine interstellare Gaswolke in der Milchstraße, die zu den größten und hellsten Emissionsnebeln am Nachthimmel zählt. "Solche Sternentstehungsregionen sind wunderschön anzuschauen, da kann man viele verschiedene Gas- und Staubwolken, Sauerstoff und Wasserstoff separat leuchten sehen", sagt Hasinger. Schon Hubble habe atemberaubende Aufnahmen dieses Nebels geliefert, von Webb seien noch deutlich detailreichere Bilder zu erwarten.

Hubble-Aufnahme von "Stephans Quintett". Auch Webb hat schon in diese berühmte Galaxiengruppe geblickt, das Ergebnis wird mit Spannung erwartet. Foto: Nasa / Esa / Hubble SM4 ERO Team

Ein riesiger Galaxienhaufen mit der Bezeichnung Smacs 0723, der wie eine Linse auf dahinterliegende Objekte wirkt, befindet sich ebenso unter Webbs ersten Motiven wie "Stephans Quintett". Dieses berühmte System aus fünf wechselwirkenden Galaxien dürfte ebenfalls ungewohnt farbenfroh und in bisher unerreichter Auflösung zu sehen sein. "Das Quintett sieht ja ein bisschen wie das Chagall-Bild von den tanzenden Mädchen aus, das ist sehr faszinierend", sagt Hasinger.

Gasriese im Visier

Mit Hochspannung werden auch die ersten Beobachtungsdaten zu einem fernen Exoplaneten erwartet, die das neuen Teleskop liefert. Konkret soll das Spektrum des 2014 entdeckten Gasriesen Wasp-96b veröffentlicht werden, der seinen Stern alle dreieinhalb Tage vollständig umkreist. Aus dem Licht des Sterns lässt sich, wenn der Planet aus Sicht des Teleskops vor ihm vorbeiwandert und ihn minimal abschattet, auf die Zusammensetzung der Planetenatmosphäre schließen. "Es geht nun einmal darum, zu zeigen, dass die Technik mit dem James-Webb-Teleskop funktioniert", sagt Hasinger. "Wir erwarten, dass das Entdeckungspotenzial mit Webb bei dieser Anwendung ungefähr 10.000 Mal größer sein wird als mit Hubble."

In den kommenden Jahren soll Webb aber auch weiter zurück in die Vergangenheit des Universums blicken als alle bisherigen Teleskope: Astronominnen und Astronomen erhoffen sich, das Licht der ersten Sterne und Galaxien zu finden, die nach dem Urknall entstanden sind. Auch die bisher verborgen gebliebenen ältesten Schwarzen Löcher, die im frühen Universum entstanden sind, könnten mithilfe des Webb-Teleskops aufgespürt werden, sagt Hasinger, der selbst in diesem Bereich forscht. Womöglich ließe sich so auch eines der großen Rätsel der Astronomie lösen: "Vielleicht können wir beweisen, dass die Dunkle Materie aus Schwarzen Löcher besteht." (David Rennert, 11.7.2022)