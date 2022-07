Das Match in der Kurzzusammenfassung: Goalgoalgoalgoalgoalgoalgoalgoal. Foto: IMAGO/Offside Sports Photography

Brighton – Norwegens Fußballfrauen gehen angeschlagen ins entscheidende Vorrundenspiel gegen Österreich am Freitag. Die Nummer elf der Weltrangliste wurde am Montag bei der EM von Gastgeber England in Brighton regelrecht vorgeführt und ging schließlich als 0:8-(0:6)-Verlierer vom Platz. Mit dem höchsten Sieg bei einer EM-Endrunde untermauerten die Lionesses ihre Titelambitionen eindrucksvoll und buchten bereits im zweiten Spiel das Viertelfinalticket.

Fünf Tage nach dem 1:0-Auftaktsieg über Rot-Weiß-Rot benötigte England vor 28.500 Zuschauern nur wenige Minuten, um sich in eine gnadenlose Maschine zu verwandeln. Georgia Stanway (12./Elfmeter), Lauren Hemp (15.), Ellen White (29., 41.), Beth Mead (34., 38., 81.) und Alessia Russo (66.) machten das Schützenfest perfekt. Vor allem in der zweiten Halbzeit ließ die englische Chancenverwertung durchaus zu wünschen übrig, auch ein zweistelliger Sieg war im Bereich des Möglichen.

2017 hatten die Engländerinnen bei den Titelkämpfen in den Niederlanden gegen Schottland mit 6:0 gewonnen – es war der bis Montag höchste Sieg bei einer EM gewesen. (APA, red, 11.7.2022)

Ergebnis:

England – Norwegen 8:0 (6:0)

Tore: Stanway (12./Elfmeter), Hemp (15.), White (29., 41.), Mead (34., 38., 81.), Russo (66.)