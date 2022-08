Teuerung

Wiens Finanzstadtrat Hanke: "Es gibt keine Alternative zur Energiepreiserhöhung"

Der SPÖ-Politiker verteidigt die Tarifpoltik der Wien Energie – und das widersprüchliche Bild seiner Partei in Sachen Teuerung. In Wiener Museen denkt er eine Drosslung der Temperatur an