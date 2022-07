Beim Ausfalten der des fünflagigen Sonnenschirms des James-Webb-Teleskopes war die Anspannung spürbar – und das Netz fand es lustig. Foto: memegenerator.net

Der Weltraum, unendliche Weiten. Im Jahr 2022 dringt das James-Webb-Weltraumteleskop in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor in dieser Schärfe gesehen hat. Als es nach 30 Jahren Planungs- und Bauzeit endlich den zweiten Lagrange-Punkt, rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, erreicht hatte und alle Spiegel und Sonnenschirme ausgefahren waren, schenkte uns das neue Superteleskop Aufnahmen aus dem Universum, wie wir sie nicht für möglich gehalten hätten. Am Dienstag wurden die ersten Fotos schließlich veröffentlicht, und das Bild der Menschheit von der eigenen Galaxie hat sich für immer verändert.

Und wie das mit einschneidenden Ereignissen in der Menschheitsgeschichte nun einmal im digitalen Zeitalter so ist, macht sich das Netz darüber natürlich auf seine ganz eigene Art lustig. Das ging schon beim Reveal des ersten Fotos los, das von US-Präsident Joe Biden präsentiert werden sollte. Die Space-Nerds und Weltraumfans mussten sich aber am Montag gedulden, bis sie endlich erlöst wurden.

Wer die enervierende Fahrstuhlmusik auf eigene Gefahr nachhören möchte, um die Spannung des Montags noch einmal zu durchleben: Es handelt sich um das Stück "Get after it" von "Inspirational Pop Volume 6".

Am Dienstag war man mit der Community aber wieder versöhnt, als weitere spektakuläre Bilder präsentiert wurden. Doch warf der Datenschatz bei manchem die Frage auf, ob das alte Hubble-Teleskop nicht die ganze Zeit an Kurzsichtigkeit gelitten habe.

Die europäische Raumfahrtbehörde Esa liefert am Mittwoch, während man sich durch die spektakulären Bilder des Teleskops klickt, gleich noch die perfekte musikalische Untermalung mit einer eigenen Spotify-Playlist. "A Kind of Magic" von Queen oder "Across the Universe" von den Beatles dürfen natürlich nicht fehlen.

Distracted Boyfriend bis Skyrim

Die Aufnahmen des Webb-Teleskops erinnerten dann so manchen an ein Bild, das sie wohl viele Stunden in ihrem Leben gesehen haben: den Charakter-Screen von Skyrim.

Manche Schmähs wie der "Distracted Boyfriend" werden einfach nie alt.

Damit wäre diese Frage auch geklärt.

Natürlich geraten Nerds ins Schwärmen, wenn sie vom neuen Superteleskop reden.

Zum Schluss noch ein rührender Abschied vom Hubble-Teleskop, das die Menschheit vor dem Webb-Teleskop 32 Jahre lang mit Bildern aus dem Universum versorgte – und uns zum Träumen brachte.

(pez, 13.7.2022)