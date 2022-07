Er zählt zu den ganz Großen in Hollywood und prägt seit Jahrzehnten die Filmwelt: Harrison Ford. Vergleichsweise spätberufen hatte er seinen Durchbruch als Schauspieler in seinen Dreißigern. Mit seinen Rolle als Han Solo in der Star Wars-Reihe und als Archäologe und Abenteurer in den Indiana Jones-Filmen wurde er schließlich weltberühmt. Der fünfte Teil der Indiana Jones-Reihe befindet sich gerade in der Postproduktion und wird im Juni 2023 in den Kinos starten. Harrison Ford kehrt mit 80 Jahren also zu einer seiner populärsten Figuren zurück.

In welcher Rolle mögen Sie Harrison Ford am liebsten? Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Neben diesen wohl bekanntesten seiner Rollen ist Ford allerdings noch in zahlreichen weiteren Filmen zu sehen, die ebenfalls Kultstatus haben. Ob Apocalypse Now, Blade Runner, Air Force One, American Graffiti oder Die Waffen der Frauen – in mehr als 60 Filmen ist der US-Schauspieler zu sehen. Mit seiner Polizistenrolle in dem Krimidrama Der einzige Zeuge (1985) holte er eine Oscar-Nominierung. Für "scandigypt" darf auch dieser Film nicht fehlen:

Welche sind Ihre liebsten Harrison-Ford-Filme?

Was zeichnet diese aus? Was schätzen Sie an dem Schauspieler, oder warum können Sie eher weniger mit seinen Filmen anfangen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 18.7.2022)