In Istanbul kamen eine russische und eine ukrainische Militärdelegation zusammen. Foto: EPA/TURKISH DEFENCE MINISTRY

Es war das erste direkte ukrainisch-russische Treffen seit Ende März. Eingeladen zu diesem neuerlichen Treffen, bei dem ukrainische Getreidelieferungen aus Odessa durch die russische Blockade des ukrainischen Hafens hindurch möglich gemacht werden sollen, hatten UN-Generalsekretär Antonio Guterres und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der sich einen solchen Vermittlungserfolg gerne an die Brust heften würde.

Türkische Eskorte vorgeschlagen

Die Moderation bei den Gesprächen obliegt dem türkischen Verteidigungsminister Hulusi Akar. Bei den Gesprächen sollte geklärt werden, wie einerseits ukrainische Schiffe durch die vor Odessa liegenden Minenfelder hindurchkommen und andererseits verhindert wird, dass Transportschiffe, die Odessa anlaufen, um dort Weizen aufzunehmen, Waffen für die Ukraine transportieren. Die Türkei hat angeboten, mit ihrer Marine ukrainische Frachter zu eskortieren, um so Sicherheit gegen russische Übergriffe zu bieten und gleichzeitig Odessa anlaufende Schiffe zu kontrollieren, damit diese keine Waffen transportieren.

Erst vor wenigen Tagen hatte Erdoğan noch einmal mit dem russischen und ukrainischen Präsidenten telefoniert, um Druck zu machen, dass endlich eine Vereinbarung zustande kommt. Vor allen Dingen einige afrikanische und arabische Staaten sind dringend auf Weizen aus der Ukraine angewiesen, um eine Hungerkatastrophe abzuwenden. Eine Vereinbarung über den Getreidetransport würde der Ukraine erlauben, ihren Weizen endlich auf den Markt zu bringen, aber auch Russland könnte seinen Unterstützern und Sympathisanten im Globalen Süden damit helfen und so sein Standing verbessern.

Guterres mit "ein bisschen Hoffnung"

Am Mittwochabend erklärte UN-Chef Guterres, dass bei den Gesprächen ein "entscheidender Schritt" hin zu einer Lösung vorgenommen worden sei. "Heute haben wir endlich ein bisschen Hoffnung", sagte er in New York, fügte aber auch hinzu: "Es wird noch mehr technische Arbeit notwendig sein, damit sich der heutige Fortschritt materialisiert."

Doch die Getreidelieferungen sind nur ein Punkt eines diplomatischen Tauziehens, das sich in diesen Tagen rund um die Türkei und im Nahen Osten insgesamt zwischen Putin auf der einen und dem Westen auf der anderen Seite abspielt. Den Auftakt hatte am Wochenende eine Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über die Fortsetzung humanitärer Lieferungen der Uno in das letzte syrische Rebellengebiet Idlib gemacht. Während der Westen eine einjährige Verlängerung der Hilfslieferungen aus der Türkei direkt nach Idlib angestrebt hatte, setzte sich Russland letztlich damit durch, die Hilfslieferungen nur noch ein halbes Jahr zu genehmigen. Obwohl Erdoğan Putin auch wegen dieser Hilfslieferungen bekniet hatte, blieb der Kreml stur. Ab Jänner nächsten Jahres soll die Uno nur noch über Damaskus liefern dürfen, und es liegt dann an Assad, wie viel er seinen Gegnern in Idlib noch weiterschickt.

Erdoğan in Syrien von Putin abhängig

Doch das ist nicht das Ende der Syriendebatte. Seit Monaten kündigt Erdoğan einen neuen militärischen Vorstoß in Nordsyrien an, um die kurdischen YPG-Milizen weiter von der türkischen Grenze und den bereits von der Türkei besetzten Gebieten in Nordsyrien abzudrängen. Konkret geht es vor allem um Gebiete westlich des Euphrats zwischen dem besetzten Afrin und der Stadt Manbij, dem größten Brückenkopf der YPG westlich des Euphrats. Da Russland die Lufthoheit in Syrien hat, kann Erdoğan nur zuschlagen, wenn Putin stillhält.

Eine Entscheidung dazu wird wohl bei einem bemerkenswerten Gipfeltreffen am kommenden Dienstag in Teheran fallen. Erstmals seit der Pandemie und dem Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine verlässt Putin wieder seine heimatlichen Gefilde und reist persönlich nach Teheran, um sich dort mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi und dem türkischen Präsidenten Erdoğan zu treffen.

In Teheran wird es sowohl um die Ukraine wie auch um Syrien gehen. Putin erhofft sich vom Iran direkte militärische Unterstützung – angeblich ist Teheran bereit, bewaffnete und unbewaffnete Drohnen für Russlands Krieg in der Ukraine zu liefern und wäre damit der erste ausländische Partner, der sich auch militärisch auf die Seite Russlands schlagen würde. Mit am Tisch ausgerechnet der Präsident eines Nato-Landes, das darüber hinaus selbst Kampfdrohnen an die Ukraine liefert. Aber Erdoğan fährt eben hin, um sich für seinen Syrienkrieg grünes Licht von Putin zu holen.

Reaktion auf Bidens Nahost-Reise

Aus Sicht von Putin ist das Treffen in Teheran auch eine Antwort auf die gerade stattfindende Nahost-Reise von US-Präsident Joe Biden. Der hält sich derzeit in Jerusalem auf und wird anschließend Palästinenserpräsident Mahmut Abbas treffen. Israel erhofft sich von Bidens Besuch vor allem eine Stärkung einer israelisch-arabischen Front gegen den Iran. Nachdem die Vereinigten Arabischen Emirate bereits ihren Frieden mit Israel gemacht haben, soll nun Saudi-Arabien mit ins Boot geholt werden.

Alle Schwüre Bidens, nach dem Mord an dem saudischen Regimekritiker Jamal Khashoggi die Saudis international zu ächten, sind vergessen. Angesichts der russisch-iranischen Bedrohung müssen die Reihen geschlossen werden. Am Freitag trifft Biden den greisen saudischen König und seinen Sohn Mohammed bin Salman, den Auftraggeber des Khashoggi-Mordes. (Jürgen Gottschlich aus Istanbul, 14.7.2022)