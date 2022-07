Das female DJ-Network "push" verbindet FLINTA* DJs in Europa, die schnellen, kompromisslosen Techno spielen und betreiben Aufklärung zum Thema Sexismus im Clubbereich. Das Kollektiv besteht aus Misha Beton, Caniche, Vilettaxliz und DJ Hill, die den 2. Floor der Grellen Forelle am Freitag hosten. push_network / IG

Haben Sie "fomo" – "the fear of missing out"? Seit dem vermeintlichen Ende der Pandemie wirkt es, als gäbe es noch mehr Festivals und Festivitäten, die wir nicht verpassen wollen. Damit Sie nicht in Entscheidungsohnmacht fallen, kommen hier Tipps für schwitzige Feiern.

FREITAG

"Heimlich" sollte die gleichnamige Crew und Veranstaltung wohl bleiben – das Usus am Wasser wird bei freiem Eintritt sicherlich bereits ab 14 Uhr überrannt. Mit DJs wie Therieu, Bunte Unke oder Lenia läuft hier happy verspielter Downtempo und Tech-House. Am Donaukanal lädt die Flex -Clubnacht den DJ und Veranstalter Cem von "Herrensauna" aus Berlin ein. Jene Party ist für schwitzigen, harten industriellen Techno bekannt und beliebt. Oben ohne tanzen inklusive. Selbiges gilt für die Veranstaltung von DJ und Initiator Gerald VdH, "Meat Market" in der Grellen Forelle mit Headliner Henning Bär, ebenso aus Berlin. Heiß und fetzig wird beides. Im Venster99 in einem der Gürtelbögen spielt es Pop. DJ Luca Eck ist in der Camera zu Gast. Minimal und Deephouse, also sanftere und leichtere Töne, sind bei "Raveladen" im Kramladen zu erwarten, wohingegen im Sass "Hard Life" beginnt, eine Veranstaltung der "Redivider"-Jungs, die für schnellen Rave-Sound von Chicago bis Jersey mit UK-Einflüssen stehen. In Graz geht das Elevate-Festival ab und feiert nachts in der Postgarage, wo Salon Magika mit träumerischer Musik den dritten Floor bespielen oder DJ Franjazzco von "Disko404" steppig-schnellen Footwork am Mainfloor mischen wird.

SAMSTAG

Heiß wird’s! Deshalb lockt das "Merkwürdig" Open Air beim Porto Pollo auf der Insel oder ein Beton-Rave, eine "Zwidemu"-Demonstration für Alexander VdB, mit den üblichen DJs vom Club Pompadour, einem Minimal-Kollektiv. Im Vestibül ist wieder Impulstanz Social Party mit "A Party called Jack", die mit den DJs Flo Real und Altro Jerome von Afroamerikanischem bis Latin-House alles für einen performativen Tanzabend liefern wird. Und was ist ein schwitzig-heißes Feiern ohne Drum ’n’ Bass: "Contrast" in der Grellen Forelle oder in Innsbruck im Club Cubique. (Nadine Cobbina, 15.7.2022)