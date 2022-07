Dank des Treffers von Valentina Bergamaschi ist Italien weiter im Rennen. Foto: REUTERS/Carl Recine

Italiens Fußballerinnen haben bei der Europameisterschaft in England ihre Chancen auf das Viertelfinale mit Mühe gewahrt. Gegen Island kam das Team von Trainerin Milena Bertolini im zweiten Gruppenspiel am Donnerstag in Manchester zu einem 1:1 (0:1). Nach der 1:5-Pleite im ersten Duell gegen Frankreich kann Italien noch auf das Weiterkommen hoffen.

Valentina Bergamaschi (62.) glich die isländische Führung durch Karolina Vilhjalmsdottir (3.) aus. In der Gruppe D liegt Italien mit einem Punkt auf Rang vier. Davor stehen die punktgleichen Belgierinnen hinter Island (zwei Zähler) und Frankreich (drei Zähler). Die Entscheidung fällt in der Gruppe am kommenden Montag (21.00 Uhr), wenn Italien in Manchester auf Belgien trifft. Island spielt parallel in Rotherham gegen die Französinnen. (sid, 14.7.2022)

Ergebnisse Frauen-EM 2022 – Gruppe D – 2. Runde:

Donnerstag

Italien – Island 1:1, Tore: Bergamaschi (62.) bzw. Vilhajlmsdottir (3.)

Frankreich – Belgien 21.00 Uhr