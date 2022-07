In Südwestfrankreich mussten tausende Menschen evakuiert werden. Eine wirkliche Entspannung der Lage ist nicht in Sicht. Foto: AP

Heiß, heißer, Europa: In mehreren europäischen Ländern breiten sich derzeit Waldbrände aus. Während in Südwestfrankreich 14.000 Menschen evakuiert werden mussten, flohen zuletzt Touristen vor den Flammen im italienischen Bibione ins Wasser. Auch in Griechenland, Spanien, Portugal oder Kroatien kämpfen Einsatzkräfte gegen die Folgen der extremen Hitze und Dürre.

Höchste Hitzewarnstufe in Frankreich

In Frankreich wurde nun in mehreren Regionen die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen. Der Höhepunkt soll dabei am Montag erreicht werden. Besonders betroffen sind die Altantikküste und der Westen des Landes. 40 Grad Celsius und mehr – damit liegen neue Temperaturrekorde im Bereich des Möglichen, prognostizierten Wetterdienste. Sogar von einer "Hitze-Apokalypse" ist die Rede.

Luftaufnahmen zeigen das Ausmaß der Brände in Frankreich. Foto: AP

Ebenfalls prekär ist die Situation in Spanien und Portugal, wo die Temperaturen seit Tagen die 40-Grad-Marke übersteigen. Am Donnerstag wurde mit 47 Grad in Portugal ein neuer Julirekord gemessen. Mehr als 20 Waldbrände, die in ganz Spanien verteilt sind, fordern sowohl die Einsatzkräfte als auch die Bewohnerinnen und Bewohner.

Während in Portugal in der Vorwoche um 238 mehr Tote als in den Vergleichszeiträumen der Vorjahre gezählt wurden, starben in Spanien seit vergangenem Sonntag 360 Menschen infolge der hohen Temperaturen, wie Medien mit Verweis auf die Gesundheitsbehörden berichten.

Erstmals mehr als 40 Grad in Großbritannien möglich

In Großbritannien hat die Wetterbehörde erstmals die "rote" Warnstufe ausgerufen, berichtet der "Guardian". Im Süden Englands könnten die Temperaturen damit erstmalig auf über 40 Grad klettern. Die aktuelle Situation sei ein "Risiko fürs Leben", hieß es seitens der Behörden.

Entlang der Adriaküste sind insbesondere Italien, Griechenland, aber auch Kroatien und die Nachbarstaaten auf dem Balkan von den Folgen der extremen Hitze betroffen. Berichte über Waldbrände und Ernteausfälle gibt es auch hier.

VIDEO: Hitzewellen, Waldbrände und Dürren werden immer extremer. Die Prognose für die nächsten 30 Jahre ist nur wenig optimistisch, sagt ein Experte DER STANDARD

Eingeschränkter Wasserverbrauch, Probleme bei der Stromproduktion

In Kroatien gilt auf der Halbinsel Istrien deshalb ab Montag die erste Stufe des Plans zur Reduktion des Wasserverbrauchs. Das heißt, es darf kein Wasser mehr verwendet werden, um zum Beispiel Straßen bzw. Autos zu waschen oder Parks und Gärten zu bewässern. Auch die Duschen am Strand werden vorübergehend abgedreht. Die Behörden rufen Einwohner und Touristinnen dazu auf, sich an die Einschränkungen zu halten. Nachdem in der Region Šibenik mehrere Häuser Feuer gefangen hatten, mussten die Bewohner von Zaton und Raslina mit Booten in Sicherheit gebracht werden.

Folgen für Strom- und Energieproduktion

Als wäre all das nicht genug, haben die Hitze und die anhaltende Dürre gravierende Folgen für die Strom- und Energieproduktion. Wie ORF.at berichtet, hätten ein niederschlagsarmer Winter, ein trockenes Frühjahr und ein heißer Frühsommer etwa Flüsse in Italien, Spanien oder Portugal zum Austrocknen gebracht. In etlichen Stauseen würden die Wasserbestände deutlich sinken.

Kaum besser sieht es in Frankreich aus, wo man bei der Stromproduktion vorwiegend auf Kernkraft angewiesen ist. Auch hier fehlt es wegen der Hitze und Dürre an mehreren Standorten an dringend benötigtem Kühlwasser. Einzelne Atomkraftwerke mussten – auch wegen Wartungsarbeiten – vom Netz genommen werden. (balm, 18.7.2022)