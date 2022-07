Platz für eine Grillrunde ist auf fast jedem Balkon, zur Not mit rotierenden Plätzen. Das Dynamische, Improvisierte und Gemeinschaftliche macht ja auch den Reiz des Grillens aus. Was dabei auf dem Rost liegt, ist fast schon nebensächlich.

Okay, es muss ja nicht gleich der Weltfrieden sein, aber verbindend ist ein ausgedehnter Grillabend mit Freunden und Familie allemal. Unterhaltsam sowieso. Ein lauer Sommerabend und der langsame, aber stetige Nachschub an Köstlichkeiten regen nicht zum schnellen Runterschlingen an, sondern zum Genießen bei guten Gesprächen. Gegeneinladungen sind vorprogrammiert.

Kontra

von Daniela Rom

Auf meinen Balkon kommt mir kein Griller. Wer gesegnet ist mit einer Terrasse in der Größe einer Kleinwohnung und (neben Couchlandschaft, Tisch und Hochbeeten auch) Platz für eine Grillstation mit dem Namen eines Ex-Boxers hat, soll gerne Wurst- und Fleischersatzprodukte brutzeln. Auf einem Mini-Balkon macht das nämlich gar keinen Spaß. Mir zumindest nicht.

In eine Ecke quetscht man den Griller rein, und braucht eine Sicherheitszone, damit sich niemand verbrennt – außer der Grillmeisterin. Die anderen stehen derweil sinnlos auf dem Balkon herum, weil sitzen kann da niemand mehr. Und dann zaubert man mit einem Griller in der Größe eines Serviertellers irgendetwas Essbares. Also immer nur für eine Person. Oder alle vier teilen sich eine Bratwurst nach der anderen. Die Nachbarn mögen sich an ihren Grillabenden erfreuen – das bisschen Fleisch-Duft und der Rauch von verbrannten Erdäpfeln halt ich aus. Aber ich grille lieber irgendwo anders. (RONDO, 24.7.2022)