Nordisch Kühl

Modell "Sommarfläder" Foto: Lukas Friesenbichler

Für 20 Grad in Schweden reicht die Kühlleistung dieses Binkerls, aber bei 40 Grad Außentemperatur in Wien?

Modell "Sommarfläder" ist mit verstärktem Deckel, Tragegurt, robustem Zipp und Gummischlaufen zum Befestigen von Besteck ja sonst ganz praktisch. Der rechteckige Innenraum kann jedenfalls gut bestückt werden, und er bietet Platz für eine volle Mahlzeit.

Sommarfläder, 26 × 19 × 19 cm, bei Ikea um € 22,99

4 von 6 Punkten





Lauwarm

Kühltasche "Woven" Foto: Lukas Friesenbichler

Das gehäkelte Dekor auf diesem Tascherl wirkt ziemlich bieder, die güld’nen Schnallen tun ihr Übriges. Praktisch sind der Umhängegurt und das zweite kleine Fach mit Zip im Boden, wo kleine Dinge länger kühl bleiben. Oben im großen Abteil kann die Kälte nämlich recht flott durch eine mit Klettverschluss befestigte Abdeckung entweichen. Weiterer Nachteil: Man benötigt zwei Kühlakkus.

Kühltasche "Woven", 22 × 17 × 25 cm, bei Depot um € 14,99

3 von 6 Punkten





Eiskalt

Foodbox Iso M Foto: Lukas Friesenbichler

Kein anderes Tascherl im Test hielt die Bierdose so lange kühl. Das muss an der wirklich festen Außenhaut, der dicken Isolierschicht und dem dichten Reißverschluss liegen. In diesem hochformatigen Sackerl lassen sich auch bis zu drei Schampusflaschen aufrecht transportieren. Blöde Frage: Warum gibt’s keinen Umhängegurt, wenn die Tasche so schwer beladen werden kann?

Foodbox Iso M, 28 × 28 × 10 cm, von Reisenthel, ab € 19

5 von 6 Punkten





Brühwarm

"Keep Cool" Foto: Lukas Friesenbichler

Wie bei allen vier Kandidaten leistete auch in diesem Modell ein einzelner Kühlakku einer Bierdose acht Stunden lang Gesellschaft. Das traurige Ergebnis des Härtetests: warmes Bier. Schuld daran scheint die dünne Isoschicht zu haben, denn der kramperte Reißverschluss dichtet zumindest gut ab. Größtes Volumen im Test, aber was hilft’s, wenn alles warm wird.

"Keep Cool" 29 × 18 × 20 cm, bei Butlers um € 9,99

1 von 6 Punkten

(Sascha Aumüller, RONDO, 27.7.2022)