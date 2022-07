Brüssel erwartet einen Rückgang der Ernteerträge in Europa. Das 12.000-Hektar-Feuer in Frankreich war vermutlich Brandstiftung – ein Verdächtiger wurde festgenommen

In dieser Galerie: 2 Bilder Das in Pyla-sur-Mer aufgenommene Foto zeigt ein Löschflugzeug in der Nähe des Rauches, der vom Waldbrand in La Teste-de-Buch aufsteigt. Foto: APA/AFP/THIBAUD MORITZ In mehreren europäischen Ländern breiten sich derzeit Waldbrände aus. In Frankreich mussten bereits tausende Menschen evakuiert werden. Foto: APA / AFP / FRED TANNEAU

Brüssel – Rund die Hälfte des Gebiets der Europäischen Union ist nach Expertenangaben derzeit von Dürre bedroht. Die EU-Kommission veröffentlichte am Montag einen Bericht ihres Forschungszentrum zur Trockenheit im Juli, demzufolge auf 46 Prozent des EU-Gebiets ein "Risiko" für Dürre besteht. Für weitere elf Prozent des Gebiets gelte mangels Regen sogar bereits der Alarmzustand mit Folgen für Vegetation und Ernte.

"Frankreich, Rumänien, Spanien, Portugal und Italien werden wahrscheinlich mit einem Rückgang der Ernteerträge zu kämpfen haben", erklärten die Experten im Auftrag der EU-Kommission. Aber auch Deutschland, Polen, Ungarn, Slowenien und Kroatien seien "bis zu einem gewissen Grad betroffen". Am stärksten ist die Trockenheit demnach im norditalienischen Po-Becken.

Die Experten sprechen in ihrem Bericht von einer "atemberaubenden" Entwicklung. Wenn die bis September prognostizierte Trockenheit anhalte, würden sich die Auswirkungen auf die Landwirtschaft, die Wasserversorgung wie auch die Energiegewinnung durch Wasserkraftanlagen noch verschärfen.



Verdacht der Brandstiftung in Gironde

Bei den Ermittlungen zu einem Waldbrand im westfranzösischen Département Gironde, der bereits 12.000 Hektar Wald zerstört hat, ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Die Ermittlungen zu dem Feuer in der Gemeinde Landiras hätten den Verdacht der Brandstiftung erhärtet, teilte die Staatsanwaltschaft von Bordeaux am Montag mit. Die Ermittlungen würden mit weiteren kriminaltechnischen Untersuchungen und der Befragung von Zeugen fortgesetzt.

Die Staatsanwaltschaft hatte bereits am vergangenen Freitag erklärt, bei dem Feuer im südlich von Bordeaux gelegenen Landiras bestehe der Verdacht der Brandstiftung. Demnach hatte ein Zeuge am vorausgegangenen Dienstag beobachtet, wie sich am Ort des Feuers ein Auto schnell entfernte. Laut Staatsanwaltschaft gab es am selben Tag in der Gegend weitere Feuer, außerdem drei weitere Ausbrüche in den folgenden Tagen. Noch müsse aber genau geprüft werden, ob es sich bei allen Vorfällen um denselben Täter handle.



In der Gironde wüten derzeit zwei große Waldbrände. Zusammen haben die Feuer rund 17.000 Hektar Wald zerstört, rund 32.000 Menschen – Bewohner und Touristen – mussten in Sicherheit gebracht werden. Bei dem zweiten Waldbrand in La Teste-de-Buch nahe Arcachon gehen die Behörden davon aus, dass das Feuer durch einen in Brand geratenen Lieferwagen ausgelöst wurde.

Senioren-Paar starb bei Bränden in Portugal

Bei den schweren Bränden, die auch in Portugal wüten, sind ein Mann und eine Frau ums Leben gekommen, als sie vor den immer näher auf ihr Haus vorrückenden Flammen fliehen wollten. Das Ehepaar im Alter von um die 70 Jahre sei mit seinem Auto von der Straße abgekommen, sagte am Montagabend im Fernsehen der Bürgermeister von Murça, Mario Artur Lopes. "Das Auto wurde komplett verbrannt, die beiden sind im Inneren gestorben."

Die beiden Senioren hielten sich in ihrem Haus in einem Dorf in der Nähe von Murça im Norden des Landes auf. "Sie haben offenbar beschlossen zu fliehen, als die Flammen immer näher kamen."

Portugal hatte in den vergangenen Tagen mit einer heftigen Hitzewelle zu kämpfen, mehrere große Brände brachen aus. Nach Angaben des Zivilschutzes wurden dabei bis zu 15.000 Hektar Wald- und Buschland vernichtet. Obwohl die Wetterbedingungen zuletzt etwas besser waren, kämpften am Montagabend noch immer rund tausend Einsatzkräfte gegen sechs große Brände im Norden des Landes. (APA, red, 19.7.2022)