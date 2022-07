Carlos Alcaraz traf die Bälle vor allem im zweiten Satz und im Tiebreak des dritten sauber. Foto: IMAGO/Torsten Helmke

Carlos Alcaraz aus Spanien hat beim ATP-500-Turnier in Hamburg erst nach einem harten Kampf die zweite Runde erreicht. Gegen den gebürtigen Innsbrucker Nicolas Kuhn, der früher für Spanien und heute für Deutschland spielt, setzte sich die Nummer sechs im ATP-Ranking im Tiebreak des dritten Satzes durch. Nach 2:24 Stunden verwandelte der Spanier bei 35 Grad im Schatten seinen dritten Matchball zum 3:6, 6:1, 7:6(3).

Kuhn ging zu Beginn der Partie das Tempo von Alcaraz problemlos mit, der Spanier spielte nicht so sauber wie gewohnt und gab den ersten Satz nach 46 Minuten ab. Dann aber steigerte sich Alcaraz, während Kuhn körperliche Probleme bekam. Die Nummer 259 der Welt hatte offenbar Schmerzen in der Oberschenkelmuskulatur, doch Alcaraz konnte erst im Tiebreak seine Klasse ausspielen. "Man glaubt, es wird einfacher gegen einen angeschlagenen Gegner, aber manchmal ist es das nicht", sagte Alcaraz nach der Partie auf dem Platz.

Alcaraz hat in dieser Saison bei ATP-500er-Turnieren alle seine elf Matches gewonnen. In Rio de Janeiro und Barcelona sicherte er sich die Trophäen und avancierte mit den Masters-Erfolgen in Madrid und Miami zum Aufsteiger der Saison. Für Kuhn war es das erste Duell mit einem Spieler aus den Top 10 der Welt.

Mit einem Turniersieg in Hamburg würde sich Alcaraz in der Weltrangliste hinter Daniil Medwedew, Alexander Zverev und Rafael Nadal auf Platz vier verbessern. Vor einem Jahr war Alcaraz noch die Nummer 73 der Welt.

Jubiläum für Fognini

Bereits zuvor setzte sich der Italiener Fabio Fognini in seiner Erstrundenpartie gegen Aljaz Bedene (Slowenien) mit 6:3, 3:6, 7:6(5) durch. Damit feierte der 35-Jährige seinen 400. Matchsieg auf der ATP-Tour. Zum Ende der Partie lieferten sich die beiden ein Wortgefecht:

Beim parallel stattfindenden WTA-250-Turnier zog Andrea Petkovic (Deutschland) mit einem 6:4, 6:3 über Misaki Doi (Japan) bereits ins Viertelfinale ein.

Währenddessen setzte sich auch Dominic Thiem beim ATP-250-Turnier in Gstaad in seiner Auftaktpartie gegen Hugo Gaston im Tiebreak des dritten Satzes durch. (luza, 19.7.2022)