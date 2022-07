Die momentane Hitzewelle bringt viele gehörig ins Schwitzen. Es gibt kaum noch Orte, an denen man sich schnell abkühlen kann. Auch das Schlafen wird vielerorts zur Belastung – besonders im städtischen Raum kühlt es nachts kaum mehr ab. Da hilft es nur noch, sich Möglichkeiten zu überlegen, wie man die Hitze so gut es geht aus Wohnung und Haus fernhalten kann.

Außenjalousien sind äußerst effektiv gegen die Hitze. Aber nicht jeder kann diese nachträglich anbringen lassen. Foto: U. J. Alexander Getty Images/iStockphoto

Eine simple, allerdings nur begrenzt effektive Lösung sind Vorhänge. Idealerweise sind diese blickdicht und dunkeln ab. Besser eignen sich außen angebrachte Jalousien. In Wien wird sogar die nachträgliche Montage von außenliegenden Rollläden, Jalousien und Fassadenmarkisen zum Sonnenschutz von der Stadt gefördert. Allerdings gibt es einige Hürden – unter anderem ist die Zustimmung von Eigentümerinnen und Eigentümern dafür notwendig. Effektiv gegen die Hitze ist diese Methode allemal, wie auch dieser Beitrag zeigt:

Wenn keine dieser Optionen möglich ist, kann man – je nachdem, wie hitzeempfindlich man ist – die Installation einer Klimaanlage in Erwägung ziehen oder sich ein mobiles Klimagerät zulegen, um sich Abhilfe zu verschaffen:

Wie ist das in Ihrem Zuhause?

Welche Methoden wenden Sie an, um die Hitze aus den Räumen fernzuhalten? Was hat sich bewährt, was eher weniger? Haben Sie sich nachträglich Jalousien einbauen lassen oder sich eine Klimaanlage zugelegt – oder haben Sie das in Zukunft vor? Berichten Sie von Ihren Erfahrungen im Forum! (mawa, 26.7.2022)