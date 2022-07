Einfach aufsteigen und fahren oder doch langsam herantasten. Was empfehlen Sie E-Bike-Neulingen?

Mobilität ist Menschen wichtig. Immer mehr steigen dafür bei manchen Strecken vom Auto aufs Fahrrad um, weil man zum Teil recht schnell von A nach B kommt, es gesundheitsfördernd und auch eine umweltfreundliche Alternative ist. Aber nicht immer ist das klassische Fahrrad geeignet. So können zum Beispiel Arbeitswege mitunter recht anstrengend sein, und man will nicht komplett verschwitzt ankommen. Aber auch für ältere Menschen kann sich damit der Aktionsradius erweitern. Aus diesem Grund steigen viele auf E-Bikes um.

Es sind viele E-Bikes auf den Straßen zu sehen – haben Sie auch eines? Foto: APA/BARBARA GINDL

Dass E-Bikes boomen, zeigt sich nicht zuletzt in den Verkaufszahlen. 73 Prozent (756 Millionen Euro) des Gesamtumsatzes gehen auf E-Bikes zurück. Jedes zweite in Österreich verkaufte Fahrrad ist mittlerweile elektrisch betrieben, bestätigt Michael Nendwich, Sprecher des Sportartikelhandels in der Wirtschaftskammer Österreich. 2021 waren das 222.000 E-Bikes. Mit einem Marktanteil von 45 Prozent liegt Österreich damit sogar vor Deutschland und der Schweiz.

Höchste Stufe, gemma!

Aber mit dem Kauf ist es vielfach nicht getan, das Fahrverhalten der Elektrofahrräder ist dann doch etwas anders als beim herkömmlichen Radl. Diese Erfahrung hat auch Petra Stuiber bei einem ÖAMTC-E-Bike-Training gemacht. Nach der Trockenübung auf dem Rad darf die "E-Unterstützung" zugeschaltet werden: "Höchste Stufe, gemma! Das Ding unter mir rast los, ich bin nämlich mit dem fünften Gang losgefahren. Hoher Gang, starkes Trittverhalten, mein Rad glaubt, ich bin auf einer maximalen Steigung und hab's gerade besonders schwer. Die Maxi-Unterstützung lässt es einen Satz machen, der mich beinahe aus dem Sattel wirft", beschreibt Stuiber ihre ersten Fahrversuche mit dem E-Bike. Für "Lügenpresser" war der Umstieg kein Problem:

"OidaVoda" hat sein E-Bike wieder zurückgegeben:

Bergabfahren sollte man gut lernen, schreibt "wirklich unglaublich":

Mit Kind und bergauf ist es für "Ichsuchwassagenwill" toll:

"Fibrodirk" hat es völlig unterschätzt:

Es erweitert für viele auch den Aktionsradius enorm, wie "Mady4ever" schreibt:

