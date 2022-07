Pearl-Jam-Frontman Eddie Vedder bei einem Konzert in Kopenhagen Anfang Juli. Foto: IMAGO/Gonzales Photo/Lasse Lagoni

Wien – Die US-amerikanische Rockband Pearl Jam hat ihr Konzert am 20. Juli in der Wiener Stadthalle kurzfristig abgesagt. Die Band schrieb in einem Facebook-Posting, dass die Stimmbänder ihres Sängers Ed Vedder stark angeschlagen seien.

Pearl Jam machte für die Stimmprobleme die Witterungsbedingungen bei einem Open-Air-Auftritt in Paris verantwortlich. Dort wüten derzeit heftige Waldbrände.

Wartende Fans vor der Wiener Stadthalle. Foto: Standard/Rainer Schüller

Behandlungen hätten nicht ausgereicht, die Stimme rechtzeitig wieder herzustellen. Es sei ein "schreckliches Timing", hieß es. Die Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. (red, 20.7.2022)