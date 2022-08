Alessandra Dorigato zeigt im Gastblog eine italienische Antwort auf den kleinen Hunger.

Lust auf etwas zu knabbern zwischendurch? Dann sind die würzig-knusprigen Tozzetti der perfekte kleine Snack. Probieren Sie die salzigen Cracker auch einmal zum Aperitivo, etwa zu einem sommerlichen Campari-Soda oder einem Glas trockenem Wein.

Süße und salzige Biscotti

Bei Tozzetti handelt es sich um die umbrische Variante der Cantuccini, die ihrerseits aus der Toskana stammen. Traditionell sind die Tozzetti süß. Wie die Cantuccini werden sie zweimal gebacken, unterscheiden sich aber im Rezept. Denn Tozzetti enthalten sowohl Mandeln als auch Haselnüsse. Sie sind allerdings sehr vielseitig: Man findet Tozzetti mit Zartbitterschokolade, Pistazien, Walnüssen oder Pinienkernen – und eben salzige Varianten.

Foto: Alessandra Dorigato

Zweimal gebacken hält besser

Viele der italienischen Biscotti sind kross und relativ trocken. Biscotto bedeutet wörtlich "zweimal gebacken". Entstanden ist dieser Brauch im Zeitalter der Holzbacköfen. Um die Temperatur für Brot oder Kuchen zu prüfen, ließ man etwas Teig in den Ofen fallen. Wenn er sofort "brutzelte", war der Ofen heiß genug. Diese kleinen, oft mit Honig gesüßten, Teigstückchen schmeckten köstlich – und so backte man sie gleich nochmals kurz. So wurden die Kekse kross und waren recht lange haltbar.

Foto: Alessandra Dorigato

Tozzetti mit Parmesan und Oliven

250 g Mehl

½ Packung Backpulver

100 g gemischte Oliven, entsteint und grob gehackt

1 EL Olivenöl

1 kräftige Prise Salz

100 g Parmesan, gerieben

10 g Thymian, frisch abgerebelt oder getrocknet

1 Ei

70 ml Milch

Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Eine Kastenform mit Backpapier auslegen. Alle Zutaten in eine Küchenmaschine geben und gut vermischen. Oliven am Ende unterheben. Den Teig in die Backform füllen und im heißen Ofen 30 Minuten backen beziehungsweise so lange backen, bis die Masse goldbraun ist. Aus der Form nehmen und auskühlen lassen. Teig mit einem Brotmesser (gezackt) in circa 0,5 Zentimeter dünne Scheiben schneiden. Die Scheiben auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und goldbraun backen. Man benötigt insgesamt zwei Bleche dafür. Tozzetti auskühlen lassen und servieren. Luftdicht verschlossen halten sie mehrere Wochen.

Tipp: Ersetzen Sie den Parmesan durch einen älteren Pecorino oder Thymian durch Pfeffer oder Rosmarin.

Foto: Alessandra Dorigato

Viele weitere Keksrezepte finden Sie wie immer auf a-modo-mio.at. Buon appetito! (Alessandra Dorigato, 9.8.2022)

