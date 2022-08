Mails checken, Nachrichtenseiten oder soziale Medien durchforsten, noch schnell ein, zwei Anrufe tätigen und Whatsapp-Nachrichten beantworten – das Smartphone ist für die meisten Menschen längst ein wichtiger Bestandteil des Alltags geworden. Täglich verbringt man oft mehrere Stunden am Handy – wer es genau wissen will, kann sich seine Bildschirmzeit anzeigen lassen.

Kommt das Handy mit an den Strand? Foto: Suwanmanee99 Getty Images/iStockphoto

Was zwar viele Vorteile mit sich bringt und praktisch ist, hat aber auch seine Kehrseiten. Die ständige Erreichbarkeit und Verfügbarkeit von Informationen können sich schleichend zu einer Abhängigkeit entwickeln. Aus diesem Grund ist schon seit mehreren Jahren immer wieder die Rede von "Digital Detox" und anderen Methoden, um sich bewusst ein Stück weit von der Präsenz des Mobiltelefons zu distanzieren.

Urlaub vom Handy?

Vor allem im Urlaub möchten viele Menschen weitgehend auf das Handy verzichten. Ein Vorsatz, der sich als gar nicht so einfach erweist – denn das Gerät dient ja nicht nur dem Austausch mit anderen, sondern auch als Fotokamera oder Navigationssystem. Auch viele Dokumente und Infos, den Urlaub betreffend, hat man darauf gespeichert. Wer in den letzten Jahren hin und wieder auf Urlaub war, hat sicherlich beobachtet, dass das Handy bei vielen Reisenden allgegenwärtig ist: ob am Strand, am Hotelpool oder bei beliebten Ausflugszielen.

Wie ist das bei Ihnen?

Versuchen Sie während des Urlaubs, weitgehend auf das Handy zu verzichten? Für welche Zwecke nutzen Sie es dennoch gern? Oder ist es ohnehin omnipräsent – auch auf Reisen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 9.8.2022)