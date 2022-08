Kleine Filme ganz groß: Das 37. jährliche Alpinale-Kurzfilmfestival in Bludenz lädt auch dieses Jahr zum Open-Air-Kino. In einer Woche werden dabei insgesamt 60 Filme aus 22 Ländern in neun verschiedenen Programmschienen präsentiert. Neben dem internationalen Programm stehen in der Kategorie "v-shorts" auch 16 Produktionen aus Vorarlberg im Fokus. Ein Kinder- und Horrorfilm-Special wird ebenfalls geboten. Ein eigenes Programm ist auch den zukunftsträchtigen Virtual-Reality-Filmen gewidmet: Auf dem Festivalgelände können täglich die Filme der Kategorie "VR-Shorts" mit VR-Brillen angesehen werden. Auch als Wettbewerb in den verschiedenen Kategorien konzipiert, findet das Festival mit einer Preisverleihung seinen Abschluss. (9.–13. 8.)