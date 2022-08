Leonie Schlager entführt als The Zew in ihr von Cyborgs und Elfen bewohntes Klangwäldchen. Foto: Pia Reschberger

Bevor in knapp zwei Wochen beim Frequency-Festival dem beschaulichen Landeshauptstädtchen St. Pölten wieder einmal hunderttausend Feierwütige den Marsch blasen werden, kann man es aktuell auch geruhsamer haben: Das Parque-del-Sol-Festival läuft von heute, Freitag, bis Sonntag auf niedrigerer Betriebstemperatur. Ja, nicht einmal Festival will man sich nennen, sondern lieber Symposium – das klingt g’scheiter, denn es soll hier nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause auch endlich wieder geistreich diskutiert werden.

Das Parque del Sol, 2006 gegründet vom Kulturverein La Musique et Sun, ist seinem sommerlich entspannten Motto stets treu geblieben. Der Sonnenpark (Park der Vielfalt) am Spratzerner Kirchenweg, ein fünf Hektar großes Areal mit ausreichend schattenspendendem Grünzeugs ausgestattet, verwandelt sich für drei Tage plus Warm-up-Tag in eine multidisziplinäre Veranstaltung für Freundinnen und Freunde der freien Kulturszene.

Diskurs, Performance, Kunst

Neben den bereits erwähnten Diskursveranstaltungen, diesmal unter anderem mit Teilnehmenden der europäischen Kulturhauptstädte Novi Sad (2022) und Timișoara (2023), gibt es zahlreiche Workshops im Performance- und Kunstbereich.

Als Artists in Residence sind unter anderem Stefan Voglsinger, Chora Malik, Stephanie Castonguay und Oleg Soulimenko vertreten. Der visuelle Künstler Clemens Haas wird die Vereinshäuser mit Licht in bewegte Kunstwerke verwandeln.

Musik gibt es auf zwei fixen Stages, der Hofbühne und dem Jazzheurigen. Schlussact am Freitag sind die spaßigen Berufszynikerinnen Bipolar Feminin, die es freilich nicht ganz ernst meinen, wenn es in der tollen Hymne süß lächelnd heißt "ich töte euch alle". Hunde, die bellen, beißen bekanntlich nicht.

Elfenfolk und Artrock

Davor wird Leonie Schlager alias The Zew in ihr düsteres, von Cyborgs und Elfen bewohntes Klangwäldchen entführen – Experimentalfolk der skandinavischen Schule, bei dem einem warm ums Herz und zugleich ein bisserl schaurig im Nacken wird.

Am Samstag vermählen die Wienerinnen Zinn kühlgestellten Folk und Artrock Marke Velvet Underground mit Western- und Mariachimusik inklusive dialektalen Lokalkolorits. Spannende Entdeckungen sind im Sonnenpark also garantiert, der Sonntag klingt dann noch mit DJs und einem Picknick aus. Leiwand. (Stefan Weiss, 5.8.2022)