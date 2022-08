Melanie Lynskey musste am Set von "Coyote Ugly" Erfahrungen mit Bodyshaming machen. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Die Schauspielerin Melanie Lynskey, unter anderem bekannt aus der Serie "Two and a Half Men", hat in einem Interview mit dem "Hollywood Reporter" erstmals über ihre Erfahrungen mit Bodyshaming in der Filmbranche gesprochen. Bei den Dreharbeiten zu dem Film "Coyote Ugly" aus dem Jahr 2000 seien ständig ihr Aussehen und ihre Figur kritisiert worden. So meint sie: "Alle Mädchen hatten einen Gesundheitsplan, dem sie folgen mussten. Es war lächerlich. Ich war bereits am Verhungern und so dünn, wie ich mit meinem Körper nur sein konnte."

Lynskey spielte in dem Film Gloria, die beste Freundin der Protagonistin Violet, die von Schauspielkollegin Piper Perabo verkörpert wurde. Die Hauptdarstellerin Perabo stand laut Lynskey dabei unter noch genauerer Beobachtung, ständig sei über ihren Körper und ihre Ernährung gesprochen worden.

"Du bist nicht schön"

Lynskey selbst sei ebenfalls ständig mit Kritik an ihrem Äußeren konfrontiert worden. "Das waren Leute, die mir bei Kostümanproben viel Spanx (figurformende Wäsche, Anm.) anlegten und sehr enttäuscht waren, wenn sie mich sahen." Lynskey vermittelten die ständige Kritik und das Bodyshaming das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ständig habe sie das Feedback "Du bist nicht schön, du bist nicht schön" erhalten. (red, 5.8.2022)