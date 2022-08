Ob Wien, Salzburg oder Innsbruck – österreichische Städte sind mit ihren schönen alten Häusern, die oft heute noch kaiserlich anmuten, seit jeher eine Attraktion für viele Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland. Vor allem in den Innenstädten thronen die Altbauten in den Straßen und Gassen und lassen jüngere Gebäude architektonisch verblassen. Aber nicht nur Touristen, sondern auch jene, die in Altbauten leben, wissen diesen Charme zu schätzen: prunkvolles Äußeres, geräumige Stiegenhäuser, dicke Wände, hohe, großflächige Innenräume, alte Parkettböden und womöglich Flügeltüren, die den royalen Charakter abrunden.

Modern oder klassisch: Wie wohnen Sie? Foto: imago images/Sabine Gudath

Doch all diese Vorteile bringen auch gewisse Schwierigkeiten mit sich. Hohe Räume vermitteln zwar ein gewisses Freiheitsgefühl, einrichtungs- aber auch heiztechnisch bieten diese allerdings meist weniger Vorteile. Auch die alten Türen und Fenster dichten weniger gut ab. Große Flügeltüren – vor allem, wenn es in einem Raum mehr als eine von ihnen gibt – nehmen wesentlich mehr Platz ein als gewöhnliche Türen, und auch das alte Stiegenhaus ohne Lift verliert spätestens nach dem Umzug und dem Möbelschleppen an Attraktivität. Natürlich gibt es auch zahlreiche modernisierte Altbauwohnungen und Gebäude mit gewissen Annehmlichkeiten, die sonst nur modernen Neubauten vorbehalten sind.

Und doch bieten Neubauten grundsätzlich genau das, wo Altbauten nicht mithalten können. In den meisten Fällen sind sie energietechnisch viel besser aufgestellt. Gut isolierte Wände und Fenster verringern die Energiekosten dann doch deutlich, auch Fußbodenheizungen sind in vielen Neubauten Standard. Lifte, Rad- und Kinderwagenräume, zentrale Heizanlagen und moderne Keller können für Bewohnerinnen und Bewohner ebenfalls von Vorteil sein. "LuxRosa" weiß das Leben im Neubau zu schätzen:

Altbau oder Neubau: Was bevorzugen Sie?

Haben Sie bereits beide Wohnformen ausprobiert? Was schätzen Sie am Wohnen im Altbau? Und welche Annehmlichkeiten bietet das Leben in einer moderneren Wohnung? Würden Sie sich bei einem Umzug erneut für Ihre jetzige Wohnform entscheiden? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 9.8.2022)