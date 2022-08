Johnny Depp ist weiterhin das Gesicht des Dior-Parfums Sauvage. Foto: Reuters

Schon bisher war der Schauspieler und Musiker Johnny Depp das Gesicht des Dior-Parfums Sauvage. Die Luxusmarke hat ihre Zusammenarbeit mit Depp nun offenbar verlängert. In einem Instagram-Posting des Unternehmens erzählt er von seinem Auftritt in der Konzerthalle Olympia Hall in Paris, wo er seinen Kindern erstmals Bob Dylan gezeigt hatte. Der bekannte Fashion-Fotograf Greg Williams war bei Depps Konzert in Paris dabei und soll dort Material für die Kampagne gesammelt haben.

Das US-Portal "TMZ" berichtet, der Werbedeal laufe über mehrere Jahre und bringe Depp einen siebenstelligen Betrag ein. Seit 2015 ist er das Gesicht von Sauvage. Als die ersten Anschuldigungen Amber Heards gegen Depp aufkamen, wurden die Werbespots kurzzeitig nicht mehr ausgespielt.

Verleumdungsprozess

Der Rechtsstreit zwischen Depp und Heard läuft noch, die Ex-Eheleute werfen sich gegenseitig Gewalt vor. Der sechswöchige Verleumdungsprozess ging größtenteils für Depp aus – aber auch Heard wurde in einigen Punkten recht gegeben. Wegen Verleumdung muss sie Depp über zehn Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Depp schuldet ihr nach Entscheidung der Jury zwei Millionen Dollar für Aussagen seines Ex-Anwalts, die Heards Ruf geschädigt haben sollen.

Im Kern der von Depp eingereichten Zivilklage ging es um einen 2018 von der "Washington Post" veröffentlichten Kommentar, in dem sich Heard als Opfer häuslicher Gewalt beschrieben hatte. Zuletzt sind neue Details aus dem Gerichtsprotokoll aufgetaucht, die im Prozess nicht zur Sprache gekommen waren. Unter anderem schilderte die Schauspielerin Ellen Barkin in ihrer Aussage, wie sie das erste Mal mit Depp geschlafen hatte. Davor habe der Hollywoodstar ihr Drogen gegeben. (red, 10.8.2022)