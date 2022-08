Salman Rushdie wurde nach einem Angriff in New York in ein Krankenhaus geflogen. Foto: REUTERS/Eloy Alonso /File Photo

New York – Der britisch-indische Autor Salman Rushdie wurde bei einem Auftritt in New York angegriffen. Das berichtete der britische Sender Sky News am Freitag. Der 75-Jährige war im Begriff, einen Vortrag zu halten, als ein Mann auf die Bühne der Chautauqua Institution lief und Rushdie und den Interviewer attackierte. Der Schriftsteller habe dabei offenbar eine Stichwunde im Nackenbereich erlitten, teilte die Polizei in einer ersten Stellungnahme mit. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Über seinen genauen Gesundheitszustand sei nichts bekannt.

Der Interviewer habe eine leichte Kopfverletzung erlitten, erklärte die Polizei. Der Angreifer wurde festgenommen. Die "New York Times" zitierte eine Zeugin: "Es gab nur einen Angreifer". Und weiter: "Er war schwarz gekleidet"

Geboren wurde Rushdie im Jahr der indischen Unabhängigkeit 1947 in der Metropole Mumbai (damals Bombay). Er studierte später Geschichte am King's College in Cambridge. Seinen Durchbruch als Autor feierte er mit dem Buch "Mitternachtskinder" ("Midnight's Children"), das 1981 mit dem renommierten Booker Prize ausgezeichnet wurde.

Rushdie mit Fatwa belegt

Gegen den Schriftsteller wurde 1988 wegen seines Buches "Satanischen Verse" eine Fatwa ausgesprochen, in der zu seiner Tötung aufgefordert wurde. Begründet wurde das Urteil vom damaligen iranischen Staatschef Ayatollah Khomenei mit der Ansicht, das Buch sei "gegen den Islam, den Propheten und den Koran". Das Buch wurde in zahlreichen Ländern verboten. Rushdie musste untertauchen und erhielt Polizeischutz. Ein japanischer Übersetzer seines Buches wurde später tatsächlich getötet.



1989 brachen Großbritannien und der Iran ihre diplomatischen Beziehungen wegen der Causa ab. 2010 wurde eine Liste mit Anschlagszielen der Terrororganisation Al-Kaida veröffentlicht, auf der auch Rushdies Name zu finden war.

Nach Angaben seines Verlags aus dem vergangenen Jahr hätte die Fatwa des Ayatollahs für Rushdie inzwischen aber längst keine Bedeutung mehr. Er sei nicht mehr eingeschränkt in seiner Bewegungsfreiheit und brauche auch keine Bodyguards mehr. Die Jahre des Versteckens gingen jedoch nicht spurlos an ihm vorüber. Er verarbeitete diese Zeit in der nach seinem Aliasnamen benannten Autobiografie "Joseph Anton" aus dem Jahr 2012. (red, miwi, APA, 12.8.2022)