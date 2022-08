Seine langjährige Verlobte Julia und er sagten am Freitagnachmittag im Bezirk Neusiedl am See "Ja"

Foto: APA/THOMAS SCHMID

Andau – Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Freitagnachmittag seine langjährige Verlobte Julia geheiratet. Die standesamtliche Hochzeit hat am Weingut Scheiblhofer in Andau (Bezirk Neusiedl am See) im Kreise der Familie stattgefunden, hieß es im Anschluss gegenüber der APA.

Das Ehepaar Doskozil tritt nächste Woche seine Hochzeitsreise an. "Wir hatten einen absoluten Traumtag und möchten uns herzlich für die zahlreichen Glückwünsche zu unserer Hochzeit bedanken", so das Brautpaar. (APA, 12.8.2022)