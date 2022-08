Pro

von Andreas Hagenauer

Bereiten Sie sich auf ein Do-it-yourself-Plädoyer vor, das sich gewaschen hat: Wer an sich glaubt, kann alles schaffen. Träume sind dazu da, um sie zu verwirklichen. Wenn dir etwas wichtig ist, gibt es kein Aber. Du bist nicht so weit gekommen, um nur so weit zu kommen. Go big or go home. Schaffa, schaffa, Hüsle baua. Selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. Huaaaah!

Abgesehen davon, dass das Flicken eines Patschens handwerklich nicht so anspruchsvoll ist wie die gewissenhafte Zubereitung eines Schinken-Käse-Toasts, ist es die ultimative Problemlösung: Ich will irgendwohin. Es gibt ein Problem, ich kann nicht weiter. Ich löse das Problem, also kann ich weiter. Ein schönes Gefühl.

Darüber hinaus steht das Selbstamreifenhandanlegen für einen kleinen Schritt heraus aus der Abhängigkeit von Spezialistinnen und Spezialisten, denen man sonst so hilflos ausgeliefert ist. Für die Therme rufen Sie aber bitte den Installateur oder die Installateurin.