Eine gute Platzierung in der Kategorie "Bedrohte Biodiversität" erzielte auch dieses Bild der Biologin Lindsey Swierk: Ein männlicher Waldfrosch klammert sich an ein Meer an Froscheiern. Viele Populationen dieser Tiere pflanzen sich nur innerhalb einer Woche im Jahr fort und produzieren dabei große Mengen an Laich. Die Eier werden meist in kleinen Tümpeln abgelegt, die nur kurzfristig Wasser führen. So wird der Nachwuchs nicht von Fischen gefressen. Doch wenn die seichten Gewässer austrocknen, bevor sich die Eier zu Kaulquappen und dann zu winzigen Fröschen weiterentwickeln konnten, stirbt die Brut.