Bereits zum sechsten Mal in Folge konnte der Wiener Hauptbahnhof bei Fahrgästen punkten: Beim Bahntest des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ), an dem 11.000 Personen teilgenommen und Bahnhöfe nach 15 Kriterien bewertet haben, schnitt er am besten ab. Auch die Bahnhöfe Rankweil in Vorarlberg und Seefeld in Tirol zählen zu den Gewinnern – Schlusslicht war der Bregenzer Bahnhof. Entscheidend war unter anderem die Bewertung des Allgemeinzustandes, der Barrierefreiheit, der Sauberkeit sowie der Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Fahrrad. Verbesserungsbedarf besteht im Allgemeinen bei den Sanitäranlagen, dem Bahnhofsumfeld sowie bei den Wartebereichen.

Auf Platz vier im Ranking: der Wiener Westbahnhof. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Dabei sind Bahnhöfe weit mehr als reine Verkehrsknotenpunkte, an denen man in Züge aus- und einsteigt. Beispielsweise dienen sie vielerorts der Nahversorgung – Bäckereien, Drogeriemärkte oder Lebensmittelgeschäfte gibt es häufig an Bahnhöfen. Hat man auf einem Zwischenhalt mehr Zeit, gibt es zudem einiges zu beobachten – immerhin herrscht vor allem an größeren Bahnhöfen fast rund um die Uhr reges Treiben. Bahnhöfe können auch durch ihre Architektur in ihren Bann ziehen. Viele von ihnen sind historische Gebäude, die – ob in die Jahre gekommen oder restauriert – ihre eigenen Geschichten erzählen. Auch kleinere, etwas ländlichere Bahnhöfe können begeistern und mit ihrem Charme oder ihrer außergewöhnlichen Lage punkten.

Welche sind Ihre liebsten Bahnhöfe?

Was fasziniert Sie an diesen Orten? Welche heimischen Bahnhöfe können bei Ihnen punkten, welche haben Sie auf Reisen im Ausland besonders schön gefunden? Welche Bahnhöfe mögen Sie hingegen weniger? Welche Kriterien sind Ihnen bei Ihrer Bewertung wichtig? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 23.8.2022)