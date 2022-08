In der Abendsonne funkelt der Borretsch samt Biene wie die Weihnachtsbeleuchtung in Spitzzicken. Die meisten Blüten sind noch geschlossen. Nach dem Aufgehen ist die Blüte noch rosafarben, ist sie voll entfaltet, wird sie blau. (Belichtungszeit 1/1000 Sek., Blende f/8, Lichtempfindlichkeit ISO 1100, Brennweite 500 mm am APS-C-Sensor entspricht 750 mm umgerechnet aufs Kleinbildformat)