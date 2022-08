Nur 13 Prozent der Befragten in Deutschland hielten Entscheidung des Verlags Ravensburger für richtig

Laut einer Umfrage in Deutschland nannten 68 Prozent der Befragten die Entscheidung des Ravensburger-Verlags, die Bücher um den jungen Häuptling Winnetou aus dem Verkauf zu nehmen, für falsch. Foto: Constantin

In der Debatte um Winnetou-Kinderbücher halten es gut zwei Drittel der deutschen Bürger für falsch, dass der Verlag Ravensburger die Bücher wegen Rassismus-Vorwürfen zurückgezogen hat. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov (das am Dienstag 2837 Personen ab Jahren befragte) fanden es lediglich 13 Prozent richtig, dass der Verkauf gestoppt wurde. 68 Prozent nannten dies falsch, 18 Prozent machten keine Angabe.

Der Verlag hatte die beiden Bücher "Der junge Häuptling Winnetou" zum gleichnamigen Film sowie ein Puzzle und ein Stickerbuch aus dem Verkauf genommen. In einem Instagram-Post begründete das Unternehmen dies mit dem Feedback der Nutzer, das gezeigt habe, "dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben". Die Kritik hatte sich zunächst an der gleichnamigen Verfilmung entzündet, weil der Film rassistische Vorurteile bediene und eine kolonialistische Erzählweise nutze.

In Österreich nannte die IG Autorinnen Autoren die Ravensburger-Entscheidung gestern "eine selbstbezichtigende Betroffenheitspose, die in der Selbstzensur endet" und "die Medien- und Kunstfreiheit auf eine skandalöse Weise" entwerte: "Mit der Freiheit der Publizistik ist es bei solchen Rückzügen von Buchprojekten jedenfalls vorbei und mit der Freiheit der Kunst ebenfalls." (APA, 24.8.2022)