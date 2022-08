In Nordamerika zeigt sich ein massiver Anstieg der Absatzzahlen im Jahresvergleich. Das Unternehmen ist dort mittlerweile unter den Top Five

Das Pixel 6 Pro und das Pixel 6 verkaufen sich zumindest in den USA – relativ – gut. Foto: Proschofsky / STANDARD

Das Bestreben, ein erfolgreiches Hardwaregeschäft aufzubauen, ist bei Google nicht ganz neu. Bereits seit der ersten Generation an Pixel-Smartphones war Ähnliches immer wieder aus den Reihen des Unternehmens zu hören. Mit dem Pixel 6 folgte im Vorjahr aber eine Art neuer Push: Mit einem stärkeren Fokus auf selbstentwickelte Hardware, aber auch mit intensiverer Bewerbung sollte die neue Hardwaregeneration zur bisher erfolgreichsten werden – so die Zielsetzung.



Zumindest in jenen Ländern, wo Google seine Geräte wirklich verkauft, scheint das auch gelungen zu sein. Das legen zumindest die Zahlen der Marktforscher von Canalys nahe.

Ranking

Zum zweiten Mal in Folge hat es Google unter die Top Five der meistverkauften Smartphone-Hersteller in den USA geschafft. Der Marktanteil von zwei Prozent mag dabei zwar noch überschaubar sein, relativ gesehen ist das aber eine Steigerung von 230 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das entspricht 800.000 in dieser Region im zweiten Quartal 2022 verkauften Pixel-Smartphones.

Gerade angesichts dessen, dass im besagten Zeitraum keine neuen Pixel-Modelle veröffentlicht wurden, dürfte man bei Google mit diesen Zahlen durchaus zufrieden sein. Immerhin wird der größte Teil sämtlicher Verkäufe eines Smartphones üblicherweise in den ersten Wochen nach dem Marktstart erzielt – der war beim Pixel 6 aber schon im Oktober 2021.

Apple an der Spitze

Die Reihung führt wie gewohnt – für Nordamerika – weiterhin Apple mit einem Marktanteil von 52 Prozent an, was 18,5 Millionen verkauften iPhones entspricht. Samsung ist die Nummer zwei mit neun Millionen abgesetzten Geräten. Das Unternehmen profitierte dabei von neuen Generationen der am meisten verkauften Smartphone-Serien aus dem eigenen Haus.

Platz drei hat in den USA derzeit übrigens Motorola inne, auch wenn der Abstand mit 3,1 Millionen verkauften Smartphones bereits groß ist. Auf Platz vier befindet sich der chinesische Hersteller TCL mit 1,8 Millionen abgesetzten Geräten.

Ausblick

Das derzeit laufende dritte Quartal könnte für Google weiteres Wachstum bringen. Das liegt daran, dass erst vor wenigen Wochen mit dem Pixel 6a ein neues Mittelklasse-Smartphone vorgestellt wurde, das zahlreiche Änderungen mit sich bringt. Beim Vorgänger handelte es sich hingegen um ein nur minimal verändertes Gerät, das ausschließlich in den USA und Japan verkauft wurde.

Wirklich entscheidend wird für das Hardwaregeschäft von Google aber werden, wie sich dann das für Oktober erwartete Pixel 7 schlägt. Immerhin wird das entscheiden, ob es sich beim aktuellen Wachstum nur um ein kurzes Aufflackern oder doch um einen langfristigen Trend handelt. (apo, 25.8.2022)