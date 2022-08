Im Bundeskanzleramt trifft sich die Regierung mit Vertretern der E-Wirtschaft, um die Versorgungssicherheit für Haushalte und Unternehmen zu beraten. Foto: IMAGO/SEPA.Media/Martin Juen

Wien – Angesichts des neuerlichen drastischen Anstiegs der Energiepreise berät sich die Regierung Sonntagabend mit Vertretern der E-Wirtschaft. Ins Bundeskanzleramt geladen sind Verbund-Chef Michael Strugl, E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch, Wien Energie-Chef Michael Strebl, wurde der APA im Kanzleramt am Sonntag ein Bericht der "Kronen Zeitung" bestätigt.

Es gehe darum, angesichts der jüngsten Preissprünge am Energiemarkt die Versorgungssicherheit für Haushalte und Unternehmen sicherzustellen – und zu klären, was auf Seite der Anbieter dafür nötig ist. Von Regierungsseite nehmen neben Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), Finanzminister Magnus Brunner und Wirtschaftsminister Martin Kocher (beide ÖVP) sowie Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und die beiden Klubobleute August Wöginger (ÖVP) und Sigrid Maurer (Grüne) teil.

Ehrenamtliche Beratung

Expertise in Sachen Energieversorgung hat sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen ins Haus geholt. Ex-Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber und Wifo-Expertin Angela Köppl werden ihn künftig ehrenamtlich beraten. Van der Bellen will sich damit stärker in die Bewältigung der aktuellen Krisen einbringen. Er werde "die Lage genau beobachten – und auch ein Auge auf die Arbeit der Regierung haben", erläuterte er der "Kronen Zeitung". (APA, 28.8.2022)