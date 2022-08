Die finanzielle Situation der Trump-Medien scheint an mehreren Fronten in Schieflage zu sein. Foto: APA/AFP/STEFANI REYNOLDS

Das konservative Netzwerk Truth Social soll laut seinem Hosting-Anbieter rund 1,6 Millionen Dollar an unbezahlten Rechnungen verantworten. Dem Sprachrohr von Ex-Präsident Donald Trump könnte damit im schlimmsten Fall das Aus bevorstehen.



Schmiede der Rechten

Nach seinem Rauswurf beim Nachrichtendienst Twitter im Jahr 2021 benötigte Trump eine alternative Plattform, auf der er seine Gedanken an potenzielle Wähler weitergeben kann. Die Trump Media & Technology Group (TMTG) wurde ins Leben gerufen und damit die Microblogging-Website Truth Social. Als Internetprovider wurde die konservative Firma Rightforge gewonnen, die laut eigenen Aussagen das erste globale Internet-Infrastruktur-Unternehmen ist, das sich "amerikanischen Prinzipien" verpflichtet hat. Man würde sich als Provider an jene richten, die an "freie Meinungsäußerung" glauben und dazu "technologische Unabhängigkeit" suchen.

Obwohl man sich demnach politisch an sehr ähnlichen Werten orientiert, haben die unbezahlten Rechnungen am Freitag dazu geführt, dass sich Mitarbeiter von Rightforge gegenüber "Fox Business" kritisch zu deren Kunden und der finanziellen Lage von Truth Social geäußert haben. So seien "vertraglich gebundene monatliche Zahlungen nicht eingehalten" worden, die sich mittlerweile auf rund 1,6 Millionen Dollar hochgestapelt haben. Seit März habe Trump Media kein Geld mehr überwiesen, weshalb nun rechtliche Schritte geplant sind, um die Schulden einzufordern.

Offiziell sind diese Anschuldigungen jedoch nicht, da sich bisher nur anonyme Quellen zu der Sache geäußert haben. Weder der aktuelle CEO von Trump Media, Devin Nunes, noch Rightforge-CEO Martin Avila wollten zu den Anschuldigungen Stellung nehmen.

Kein Geldfluss

Im Mai war eine Fusion von Truth Social mit seiner Muttergesellschaft Digital World Acquisition geplant, ebenfalls eine Firma von Donald Trump. In mehreren Reports im Rahmen dieser geplanten Fusion wurde damals schon erwähnt, dass Truth Social keinen Gewinn erwirtschafte und ein möglicher Erfolg der Plattform wohl sehr von der anhaltenden Popularität des Ex-Präsidenten abhängen würde.

Es werden in jedem Fall turbulente Zeiten für das Medienkonstrukt rund um Trump. Am Freitag wurde bekannt, dass Digital World Acquisition an der Börse im letzten Halbjahr rund 6,2 Millionen Dollar an Wert verloren hat und keine Erholung in nächster Zeit zu erwarten sei. (red, 29.8.2022)