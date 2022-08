Sony investiert in weitere Entwicklerstudios. Foto: Bandai Namco / From Software

Der Kaufrausch großer Videospielkonzerne nimmt kein Ende. Nachdem Sony am Montag bereits angekündigt hatte, mit der Übernahme von Savage Game Studios in den Mobile-Games-Markt einzusteigen, wird nun bekannt, dass der Playstation-Hersteller 14,09 Prozent des "Elden Ring"-Entwicklers From Software kauft. Der chinesische Internetriese Tencent übernimmt weitere 16,25 Prozent der Anteile.

Aus der Ankündigung des Hauptaktionärs, der Kadokawa Corporation (diese hält 69,66 Prozent der Anteile), geht hervor, dass Sony und Tencent insgesamt 3.179 Aktien für mehr als 262 Millionen Euro erwerben. Das neu gewonnene Kapital will From Software nutzen, um neue Spiele zu entwickeln und die eigene Position als Publisher am globalen Markt zu stärken.

Erhoffter Effekt

Wie "Play3" hervorhebt, veröffentliche das Unternehmen seine Spiele in Japan selbst, im Ausland helfen Branchengrößen wie Activision oder, wie im Fall von "Elden Ring", zum Beispiel Bandai Namco. Im genannten Dokument wird außerdem hervorgehoben, dass Sonys Stärke darin liege, die eigenen IPs "auf dem Weltmarkt zu vermarkten". Tencent habe außerdem Know-how in der Entwicklung und dem Vertrieb von Mobile-Games und "anderer Netzwerktechnologien".

Das neueste Spiel der Entwickler, "Elden Ring", erzielte fast ausnahmslos positive Rezensionen. Die Playstation-5-Version hat einen Metacritic-Score von 96, Nutzer bewerteten das Spiel auf der Plattform mit acht von zehn Punkten. (red, 31.8.2022)