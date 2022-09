Ein Dienstleister hat sich in einer aktuellen Untersuchung verschiedene Faktoren, die zur Sicherheit von alleinreisenden Frauen beitragen sollen, angeschaut und gewichtet. Berücksichtigt wurden für die Länderliste unter anderem Faktoren wie der Anteil der Frauen, die in diesen Ländern schon einmal Opfer von Gewalt wurden, die Femizid-Rate, häusliche Gewalt, die allgemeine Sicherheitslage oder wie sicher sich Frauen nachts in den Straßen fühlen. Nicht alle Faktoren scheinen für Reisende unmittelbar relevant zu sein, eine Orientierungshilfe kann die Untersuchung aber bieten.

Irland ist laut einer aktuellen Studie das sicherste Land für alleinreisende Frauen. Foto: imago / robertharding

Unter den 34 untersuchten Ländern schneidet Irland deutlich am besten ab. Gewalt gegen Frauen wird in der öffentlichen und veröffentlichen Meinung deutlich stärker verachtet als anderswo, überdies sind Frauen durch viele irische Gesetze gegen Gewalt geschützt.

Österreich auf Platz zwei

Den zweiten Platz in diesem Ranking der sichersten Länder für alleinreisende Frauen belegt bereits Österreich. Verantwortlich seien für die Untersuchenden eine hohe Rate an Frauen, die sich nachts allein sicher auf den Straßen fühlen (79 Prozent; zum Vergleich das drittplatzierte Norwegen: 83 Prozent), und die generell gute Sicherheitslage im Land. Skandalös ist für ein Top-Ten-Land allerdings die hohe Femizid-Rate in Österreich, die mit einem Mord pro 100.000 Frauen angegeben wird. Zum Vergleich: In Norwegen oder Japan sind es "nur" 0,3, in Mexiko dagegen 5,8. Die Ränge vier und fünf der sichersten Länder für solo reisende Frauen belegen Slowenien und die Schweiz. Kolumbien belegt den letzten Platz unter 34 Ländern, wohl auch wegen der hohen Anzahl der Frauen, die im Land schon einmal Opfer von Gewalt waren (fast 38 Prozent, wie auch in der Türkei). Die ganze Liste findet sich hier.

In einem Städtevergleich schneidet Montreal als das beste Reiseziel für solo reisende Frauen ab. Foto: imago / stock&people

Wie sinnvoll es ist, Ländern pauschal ein Sicherheitszertifikat für Frauen auf Reisen auszustellen, sei dahingestellt. Der Reisedienstleister Holidu hat deshalb vor einiger Zeit die sichersten Städte für alleinreisende Frauen untersucht. Kriterien für das Ranking waren die wahrgenommene Sicherheit, die Entwicklung der Kriminalitätsrate, der Umgang mit der Corona-Pandemie und Frauenrechte im jeweiligen Land. Zudem flossen auch die Helligkeit bei Nacht und der Preis für ein Taxi und Ein-Zimmer-Apartments in die Bewertung ein.

Montreal sicherste Stadt für Frauen

Die kanadische Stadt Montreal belegt in dieser Untersuchung den ersten Platz. Die Stadt in Québec hat in allen Bereichen sehr gut abgeschnitten, besonders in Bezug auf die Helligkeit in der Nacht und darauf, wie sicher sich Frauen nach Einbruch der Dunkelheit allein auf der Straße fühlen. Auch interessant: Im Länderranking wird Kanada als das Land mit der geringsten Rate an weiblichen Gewaltopfern angegeben (1,9 Prozent).

Platz zwei belegte in dieser Untersuchung Colombo in Sri Lanka. Das ist auch die sicherste Stadt für alleinreisende Frauen in ganz Asien. Aufholbedarf gebe es dort nur bei der Beleuchtung, trotzdem gaben 77 Prozent der befragten Frauen an, sich nachts in Colombo sicher zu fühlen. Allerdings ist die Sicherheitslage derzeit in ganz Sri Lanka angespannt, weshalb man solchen Rankings immer aktuelle Warnungen zur Seite stellen sollte. Dafür eignen sich die Infos des Außenministeriums oder die Travel Risk Map.

Die drittsicherste Stadt für Frauen, die allein reisen, ist Ljubljana. Damit ist die slowenische Hauptstadt die bestplatzierte Stadt in Europa. Besonders die geringe Rate an Gewalt an Frauen sorgt für Ljubljanas guten Platz im Ranking. Auch im eingangs erwähnten Länderranking schneidet Slowenien sehr gut ab (Platz vier).

Island gilt als friedlichstes Land der Welt. Auch ein Argument für Frauen, die es allein bereisen wollen. Foto: Reuters / Ken Cedeno

Friedliches Island

Darüber hinaus gibt es noch weitere Kriterien, um die sichersten Länder für alleinreisende Frauen zu benennen. So lautet für viele der Favorit unter den ohnehin entspannten Ländern des Nordens Island. Seit 2008 steht es als friedlichstes Land der Welt auf Platz eins im "Global Peace Index". Auch in Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland werden sich viele alleinreisende Frauen in den Sommermonaten eher von den Gelsen belästigt fühlen als von einheimischen Männern.

Australien und Neuseeland stehen bei solo reisenden Frauen ebenfalls hoch im Kurs. Das liegt auch an der geringen Kriminalitätsrate und an der Aufgeschlossenheit und Hilfsbereitschaft vieler Menschen. In Lateinamerika hat vor allem Uruguay einen guten Ruf unter alleinreisenden Frauen. Das kleine, wohlhabende Land Uruguay ist politisch relativ stabil und verfügt über ein gutes Bildungs- und Gesundheitssystem. Auch wenn man wie überall vorsichtig sein sollte, um nicht Opfer eines Diebstahls zu werden, kann man als Frau sicher das Land erkunden. Auch Chile ist beliebt bei alleinreisenden Frauen.

In Südostasien sind Thailand, Kambodscha, Laos und die indonesische Insel Bali immer wieder genannte Ziele alleinreisender Abenteurerinnen. Auch Singapur und Japan werden oft empfohlen. (saum, 2.9.2022)