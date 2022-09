Ihre Erinnerungen an die Fahrschule?

Wer selbst mit einem Auto, Motorrad, Lkw oder Traktor unterwegs sein möchte, muss vorab lernen, damit zu fahren, und sich außerdem mit sämtlichen Verkehrsregeln und -schildern auskennen. Für jene, die schon jahrelang mit dem Auto fahren, ist der Straßenverkehr längst Routine geworden, für Fahrneulinge ist er – erstmals selbst hinter dem Steuer – nicht selten eine große Herausforderung.

Wann haben Sie den Führerschein gemacht? Foto: APA/dpa/Swen Pförtner

Während sich Kupplung, Bremse und Gaspedal für manche nach nur kurzer Übungsphase vertraut anfühlen und sie vom Übungsparkplatz schnell in den Straßenverkehr übergehen, haben andere länger mit den ersten wichtigen Lektionen zu kämpfen. Dabei spielt der Fahrlehrer oder die Fahrlehrerin meist eine zentrale Rolle. Immerhin sitzt die Person neben einem und kann sofort intervenieren, sollte man sich in eine gefährliche Situation begeben. Geduld und Einfühlungsvermögen sind ebenso wichtig wie gute Erklärungen und eine gewisse Lockerheit. Dieser User erinnert sich gern an seine ersten Fahrstunden:

Andere wiederum denken weniger gern an die Zeit in der Fahrschule zurück. Und häufig liegt es daran, dass sich die Fahrlehrer oder Fahrlehrerinnen unangemessen verhalten haben. Dabei kann es sich um abwertende Kommentare handeln, die das Fahrverhalten betreffen, oder aber um generell übergriffiges Verhalten, unangebrachte Sprüche und sexistische Bemerkungen, wie diese Beiträge zeigen:

Wann haben Sie den Führerschein gemacht? Wie ist es Ihnen beim Fahrenlernen ergangen? Waren Sie mit Ihrem Fahrlehrer, Ihrer Fahrlehrerin zufrieden? Gab es Situationen, in denen Sie sich unwohl gefühlt haben? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 6.9.2022)