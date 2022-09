Leopold-Museum als Projektionsfläche für das STANDARD-Forum am Freitagabend im Wiener Museumsquartier. Foto: Regine Hendrich

Wien – Nach dem Motto "Raus aus der Filterblase. Rein in den Diskurs" brachte DER STANDARD sein Forum Freitagabend in die analoge Welt: Auf das Leopold Museum wurden die besten Postings aus drei "Mitreden"-Foren projiziert. Bis Samstag läuft der Event noch im Wiener Museumsquartier.

50.000 Postings pro Tag

Mit mehr als 50.000 Postings pro Tag ist das STANDARD-Forum Österreichs größte Diskursplattform und unterstützt damit kontinuierlich den Prozess der gesellschaftlichen Meinungsbildung. Unterschiedlichen Meinungen zu gesellschaftlich relevanten Themen Raum zu geben, ist eine der zentralen Gründungsideen des STANDARD.



Projiziert werden Postings aus den "Mitreden"-Foren zu den Fragen

Museumsquartier, Wien, Freitagabend. Foto: Regine Hendrich

Zum Blick in die Zukunft in Krisenzeiten laufen Postings über die Museumswand wie "In meinen Augen trifft der Satz 'In meinen Augen war früher alles besser' wirklich zu. Ich bin zwar Optimist, aber leider auch Realist", schreibt fiat greenback.

Planty schildert das Jetzt: "Mein Mann und ich leben von je 700 Euro und kommen kaum über die Runden."

"Mut und Hoffnung aber sollten wir nie verlieren"

Leo78 "kann nur bei sich selbst beginnen. Mein Bemühen richtet sich darauf, achtsam und respektvoll mit mir, meinen Mitmenschen und allen Lebenwesen umzugehen und gerade jetzt Mitgefühl zu kultivieren. Ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen und gerade für diese tut es mir extrem leid, dass sie laufend mit so vielen Krisen konfrontiert sind und sich unweigerlich Hoffnungslosigkeit ausbreitet. Vieles müssen wir verändern, liebgewordene Gewohnheiten loslassen. Mut und Hoffnung aber sollen wir nie verlieren."

Einer aus Kirchstetten kann zur Frage nach der Zukunft "nur Karl Valentin zitieren und sagen: Früher war die Zukunft auch besser."

Mehr der ausgewählten und projizierten Postings finden Sie in diesem Film:

Diese Posting-Auswahl lief Freitagabend auf dem Leopold-Museum im Museumsquartier in Wien. Video: Lumine Projections. DER STANDARD

Ab Montag hängt zum Thema Diskurs auch ein STANDARD-Megaboard am Wiener Stubenring. Mitte September starten Kampagnen auf Infoscreen und Citylight in Wien, Linz, Salzburg und Graz. (red, 2.9.2022)