In den vergangenen zwei Jahren sind viele Menschen im Herbst zu Hause geblieben. Nun reisen wieder mehr – auch mit dem Mietwagen und vor allem in die hier vorgestellten Länder

In den vergangenen zwei Jahren blieben Reisende pandemiebedingt im Herbst oftmals zu Hause. Nun zieht es die Menschen wieder in die Ferne, was sich auch an den Buchungen von Mietwagen zeigt. Der Veranstalter Sunny Cars, der in 120 Ländern tätig ist, verzeichnet über alle weltweiten Destinationen hinweg einen deutlichen Anstieg im Herbst 2022 gegenüber Herbst 2021. Die Anzahl der Buchungen für Oktober 2022 liegt um 275 Prozent höher als im Oktober 2021. In fast allen Ländern verdoppelt sich die Anzahl der Mietwagenreisenden. Extremer sieht es natürlich bei den Fernreisezielen aus, die in den letzten Jahren nahezu nicht bereisbar waren. Die Zahl der Anmietungen in den USA liegt diesen Herbst 55-mal höher als im Herbst 2021.

Interessant ist auch, sich die Buchungszahlen für den Herbst bei diesem großen Anbieter anzuschauen. Sie lassen einen Schluss auf die derzeit beliebtesten Roadtrip-Ziele zu. Auf Platz zehn der Länder mit den meisten Buchungen liegt im Herbst 2022 Kanada, das nun öfter auch wieder von Europäern angesteuert wird.

Platz 10: Kanada lockt im Herbst vor allem mit verfärbtem Laubgehölz entlang der Straßen, besser bekannt als Indian Summer. Foto: iStockphoto

Grundsätzlich stehen in diesem Oktober die klassischen Mittelmeerdestinationen wieder hoch im Kurs. Jedoch nehmen allmählich auch exotische Fernreiseziele wie Mauritius wieder an Beliebtheit zu. 2021 ließ sich Deutschland noch in den Top Ten finden, dieses Jahr nicht mehr.

Platz 9: Nach Mauritius zieht es im Herbst jene, denen die sommerliche Hitzewelle in Europa zu kurz war. Foto: iStockphoto

Noch immer gibt es Schwierigkeiten und Engpässe in Bezug auf Mietwägen. Zuerst bescherte der Chipmangel den Vermietern Probleme bei der Beschaffung von Fahrzeugen. Dann waren es Lieferschwierigkeiten von Autobauteilen aufgrund des Ukraine-Krieges. Letztendlich führten zahlreiche verschiedene Gründe zu einer wahren Explosion der Mietwagenpreise: In der Haupturlaubszeit lagen die Preise bis über 100 Prozent höher als vor der Pandemie.

Platz 8: Auch Zypern dürfte für viele Reisende infrage kommen, die den Badeurlaub in den Herbst verlegen wollen. Foto: iStockphoto

Im Verlauf des Sommers zeigte sich dann der Beginn einer Trendwende: Durch eine niedrigere Nachfrage als erwartet ließen sich punktuell Preissenkungen bei Mietwagen erkennen. Für den Herbst lassen sich traditionell jedes Jahr günstigere Preise im Vergleich zur Hauptsaison beobachten. So auch dieses Jahr – allerdings bleibt das stark erhöhte Niveau gegenüber der Vor-Corona-Zeit bestehen.



Platz 7: Curaçao, Teil der karibischen ABC-Inseln und zu den Niederlanden gehörend, ist der Überraschungsgast in diesem Ranking. Foto: iStockphoto

Die durchschnittlichen Tagespreise für ein Mietauto sind gegenüber Oktober 2021 deutlich gestiegen. Die USA weisen die größte Steigerung auf. Von 65 Euro am Tag geht es heuer rauf auf 106 Euro. Auch ein Mietwagen auf Mallorca kostet statt 42 Euro am Tag dieses Jahr 63 Euro. In Spanien, Italien, Portugal und Griechenland bekamen Herbsturlauberinnen und -urlauber ihren Mietwagen letztes Jahr für durchschnittlich 38 Euro. Damit lag der Preis sechs bis zwölf Euro pro Tag günstiger als dieses Jahr.



Platz 6: Auch nach Südafrika wollen im europäischen Herbst wieder mehr Reisende wegen der frühlingshaften Temperaturen auf der Südhalbkugel. Foto: iStockphoto

Betrachtet man alle Destinationen gesamt, steigt der Tagespreis für ein Urlaubsauto deutlich an. Durchschnittlich geht es um 45 Prozentpunkte nach oben, nämlich von 38 Euro auf 55 Euro.

Platz 5: Die USA verzeichnen derzeit die höchsten Zuwächse bei Mietwagenbuchungen – und bei den Preisen: Ein Mietauto kostet dort durchschnittlich 106 Euro pro Tag. Foto: iStockphoto

Unter den europäischen Ländern der Top-Ten-Destinationen gibt es in Griechenland, in Portugal und auf dem spanischen Festland die niedrigsten Preise. Hier liegen die Durchschnittspreise für Ferienautos im Oktober 2022 pro Tag bei 43 bis 45 Euro.



Platz 3: In Griechenland wollen diesen Herbst etwas weniger Menschen einen Roadtrip unternehmen als noch im Vorjahr. Im Sommer 2022 war das Land aber extrem gefragt. Außerdem teilt es sich ex aequo den dritten Platz mit Italien. Foto: iStockphoto

Der Spitzenreiter mit dem günstigsten Mietwagenpreis stammt aus dem Fernreisebereich. Auf Mauritius kostet das Ferienauto 42 Euro am Tag. Tiefer in die Tasche greifen, heißt es in Italien mit 55 Euro. Auf Mallorca liegen die Kosten schon bei 63 Euro pro Tag.



Platz 3: Ein Mietwagen kostet im Herbst in Italien derzeit durchschnittlich 55 Euro pro Tag. Foto: iStockphoto

Die Bronzemedaille der meistbesuchten Mietwagenziele teilen sich Italien und Griechenland. Jedes Land verzeichnet etwa zehn Prozent aller Oktoberbuchungen für sich.



Platz 2: Portugal scheint diesen Herbst besonders gefragt unter Selbstfahrern, die allerdings großteils mit dem Flieger anreisen. 15 Prozent aller Mietwagenbuchungen entfallen bei Sunny Cars gerade auf Portugal. Foto: iStockphoto

Damit rutscht Italien verglichen mit dem Vorjahreszeitraum einen Platz rauf, Griechenland einen runter. Platz zwei belegt Portugal. Aktuell entfallen rund 15 Prozent aller Mietwagenbuchungen im Oktober 2022 auf Portugal.

Platz 1: Spanien bleibt unangefochten die Nummer eins. Im Herbst geht es vor allem auf die Inseln, zunächst auf die Balearen, aber auch bereits auf die Kanaren. Foto: iStockphoto

Unangefochtener Spitzenreiter: Spanien. Das Land hatte bereits im Oktober 2021 die Nase vorn. Spanien führt das Ranking aktuell mit fast einem Drittel aller Buchungen deutlich an. Einen großen Anteil an diesem ersten Platz auf der Beliebtheitsskala hat Mallorca. Über die Hälfte aller für Spanien gemieteten Urlaubsautos entfallen auf die Baleareninsel. (red, 5.9.2022)