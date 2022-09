"Stark" im Verhör

Astrid Ebenführer konstatiert im STANDARD-TV-Tagebuch: "Stark ist dieser Tatort vor allem dann, wenn Lena Odenthal und ihr Widersacher alleine aufeinandertreffen und sie in aufreibenden Verhören versucht, Kessler aus der Reserve zu locken. Aber schon bald ist er es, der sie in die Knie zwingt und grausamen Spaß an seiner Katz-und-Maus-Taktik hat."

Und wie sehen Sie den neuen "Tatort" zum Saisonauftakt? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!

Hauptmann Hajo Kessler (Götz Otto) im Verhörraum, Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter). (red, 4.9.2022)