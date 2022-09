Den Auftakt der "Fashion Week" bilden die "Hörbilder" am Samstag um 9.05 Uhr mit einem Porträt der verstorbenen Modeikone Karl Lagerfeld. Foto: Reuters/STEPHANE MAHE

Wien – Mode muss man nicht sehen, sondern nur hören können, scheint von 10. bis 18. September das Motto von Ö1 zu sein. 23 Sendungen über "Mode, Schein und Sein" sind Teil der "Ö1 Fashion Week". Thematisieren wird der Radiosender etwa die Geschichte und Logik des Systems Mode sowie die Produktionsbedingungen von Stoffen. Den Einstieg bilden die "Hörbilder" am Samstag um 9.05 Uhr mit einem Porträt der verstorbenen Modeikone Karl Lagerfeld.

Am Sonntag findet sich dann in den "Spielräumen Spezial" um 17.10 Uhr unter anderem ein Betrag dazu auf dem Programm, wie Musiker und Musikerinnen Modetrends gesetzt haben; auch am Montag, den 12. September, steht die "Garderobe der Musik" in "Anklang" um 10.05 Uhr im Mittelpunkt. Anhand von Kleidung thematisiert Ö1 aber auch gesellschaftliche Themen: Gleich vier Ausgaben von "Radiokolleg" von Montag, den 12., bis Donnerstag, den 15. September, jeweils um 9.05 Uhr laufen unter dem Titel "Getragene Geschichte in vier Kleidungsstücken". Hier spürt man mit dem Tragen von Anzug, Jogginghose, BH und Dirndl verbundenen Geschlechter-, Ethnizitäts- oder Klassengrenzen nach.

"Praxis" beschäftigt sich am Mittwoch, den 14. September, ab 16.05 Uhr mit den negativen Auswirkungen von "Fast Fashion" und besucht unter dem Titel "Faszination Vintage" das Caritas-Lager am Wiener Mittersteig. Und auch die Religion hat ihren Platz im Fashion-Week-Programm: Am Sonntag, den 18, September, wird in "Lebenskunst" ab 7.05 Uhr etwa über "Die Moden des Hijab" gesprochen. (APA, 5.9.2022)