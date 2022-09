Langsam, aber doch neigt sich der Sommer seinem Ende zu. Die extremen Hitzetage werden wohl die wenigsten vermissen – vor allem in Ballungsräumen und größeren Städten waren diese schlichtweg unerträglich. Somit beginnt in den kommenden Wochen und Monaten die Zeit, in der es wieder angenehmer wird, in Städten zu flanieren. Und viele Menschen nutzen Spätsommer und Herbst dazu, um Städtetrips zu unternehmen.

Waren Sie schon einmal in Lissabon? Foto: Edson de Souz/ imago images/TheNews2

Manche zieht es auch immer wieder in dieselbe Stadt. Ob Rom, London, Prag, Berlin, Stockholm, Nizza oder Valencia – viele europäische Städte bieten nicht nur architektonisch so einiges, sondern strahlen auch eine ganz besondere Atmosphäre aus, in der sich viele Besucherinnen und Besucher wohlfühlen. Dabei muss es sich nicht unbedingt um Großstädte handeln. Manche schätzen auch den Charme unbekannterer und wesentlich kleinerer Städte.

Das gewisse Etwas

Während viele südeuropäische Städte oft nur so vor Lebensfreude, Energie und Genuss strotzen und sich die Reise meist durchgehend in den belebten Gassen und Lokalen abspielt, kann man in nördlicheren und östlicheren Gefilden gänzlich andere Eindrücke sammeln. Gemütliche Kaffeehäuser, weitläufige Plätze, viele Parks, großes kulturelles Angebot oder die Nähe zu Seen oder zum Meer – oft ist es die Summe an Dingen, die eine Stadt einzigartig machen. Und manchmal weiß man auch gar nicht so genau, aus welchen Gründen man sich an bestimmten Orten fast wie zu Hause fühlt.

Welche ist Ihre liebste europäische Stadt?

Schätzen Sie die Lebendigkeit und Hektik großer südlicher Städte? Oder zieht es Sie eher in den Norden? Was zeichnet Ihre Lieblingsstadt aus? Wie oft waren Sie dort bereits? Und könnten Sie sich vorstellen, dort zu leben? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 6.9.2022)