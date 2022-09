Just Jaeckin 1975 mit den Schauspielerinnen Corinne Cléry und Sylvia Kristel beid er Premiere seines Films "Histoire d'O" in Paris. Foto: AFP

Paris – Der Regisseur des Erotikfilms "Emanuela" (Originaltitel: "Emmanuelle"), Just Jaeckin, ist nach langer Krankheit im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilten seine Angehörigen am Dienstag mit. Jaeckin hatte Filmgeschichte geschrieben: Der Film von 1974, der die erotischen Abenteuer einer jungen Frau in Asien in Szene setzt, wurde 13 Jahre lang in Paris im Kino gezeigt. Jaeckin arbeitete auch als Modefotograf und besaß gemeinsam mit seiner Frau Anne eine Kunstgalerie in Paris.

"Emmanuelle" sollte eigentlich zensiert werden, doch nach dem Tod von Präsident Georges Pompidou und der Ernennung eines neuen Kulturstaatssekretärs kam er unzensiert in die Kinos. Frauenrechtlerinnen kritisierten den Streifen dafür, dass er Frauen als Objekte sexueller Begierde zeigt. Gleichzeitig stand der Film für die sexuelle Revolution der 70er-Jahre und fand ein weltweites Publikum. Es gab zahlreiche Fortsetzungen. Jaeckin drehte noch weitere Erotik-Filme mit der Hauptdarstellerin Sylvia Kristel, die 2012 im Alter von 60 Jahren starb. (APA, 7.9.2022)