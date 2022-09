70.000 Mal wurde der falsche Stream geklickt, während Tim Cook die echten Apple-Produkte vorstellte. Foto: AP/Jeff Chiu

Während Apple am Mittwoch in seinem "Far Out" genannten Event die neuen iPhones 14 sowie smarte Uhren und die nächste Generation der Airpods Pro präsentierte, machten sich Betrüger die weltweite Aufmerksamkeit zunutze und starteten einen falschen Stream. Statt neue Smartphones, Uhren oder Ohrstöpsel zu präsentieren, versuchten die Betrüger mit einem Video im Apple-Design, die Zusehenden auf fragwürdige Seiten für Kryptowährungen zu locken.

Dabei war schon der Titel mit seiner seltsamen Ansammlung von Reizwörtern fragwürdig. "Apple Event Live Ceo of Apple Tim Cook: Apple & Metaverse in 2022", stand über dem falschen Stream. Der Inhalt zeigte tatsächlich Apple-Chef Tim Cook. Wie die Seite "The Verge" herausfand, handelte es sich dabei aber um ein Interview, das Cook 2018 dem US-Sender CNN gegeben hatte. Die Betrüger deckten das Logo des Senders mit dem Text "Apple Crypto Event 2022" ab und fügten dem Ganzen noch den Hinweis "Wichtige Nachricht" sowie Bitcoin- und Ethereum-Logos hinzu.

Gehostet wurde das Video auf einem Kanal mit dem Namen "Apple LIVE", welcher wiederum auf eine URL verwies, die nichts mit dem Tech-Unternehmen aus Cupertino zu tun hatte. In der Videobeschreibung wurden die Zusehenden laut "The Verge" auf höchst dubiose Kryptoseiten weitergeleitet. Der gefakte Stream scheint also auf Personen abgezielt zu haben, die zwar wussten, dass Apple ein großes Event hosten würde, aber wenig Kenntnis von dessen Inhalten hatten.

Kritik an Youtube

Auf den Stream aufmerksam wurden viele Nutzer, weil die Videoplattform Youtube den Betrugsversuch weiterempfahl, wohl auch weil viele Menschen vor dem echten Event nach Apple-Videos suchten. 16.000 Userinnen und User schalteten zum Start auf den falschen Stream, 70.000 Aufrufe verzeichnete das Fake-Video zuletzt. Youtube hat den Betrugsversuch entfernt, nachdem erste Berichte darüber veröffentlicht worden waren. Eine Stellungnahme liegt zurzeit nicht vor.

Es blieb aber längst nicht bei diesem einen Betrugsversuch. Wie die Nachrichtenseite herausfand, gab es noch einen weiteren Kanal namens "Apple Inc" (sic!). Der Stream gab vor, eine Veranstaltung zu zeigen, bei der Cook und Tesla-CEO Elon Musk über das Metaverse diskutieren. Tatsächlich wurde ein Interview von Musk und Ex-Twitter-CEO Jack Dorsey ausgespielt. Auch hier versuchten die Betrüger die rund 10.000 Zuseher auf eine dubiose Handelsplattform für Kryptowährungen zu locken.

Garantiert echte Nachrichten über die neuesten Produkte von Apple gibt es im Bericht des STANDARD sowie in der Ticker-Nachlese. (pez, 8.9.2022)