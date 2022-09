Angesichts steigender Reisepreise hat eine neue Studie die Kosten für Hotels, Sehenswürdigkeiten, Verkehrsmittel und mehr in 20 europäischen Städten untersucht

Die griechische Hauptstadt ist laut einer aktuellen Untersuchung derzeit die billigste Städtedestination in Europa. Foto: IMAGO/Anastasis Narekian/Eurokinissi

Das Leben wird weltweit rasant teurer und belastet nicht zuletzt das Urlaubsbudget. Wenn man trotz alledem im Herbst einen Städtetrip plant, dann lohnt es sich, günstigere Reiseziele ins Auge zu fassen.

Hilfreich dabei könnte die Untersuchung des britischen Währungsumtauschdiensts Post Office Travel Money sein, wo man die Reisekosten in 20 europäischen Städtereisezielen untersucht hat. Ein Dutzend Faktoren, von den Kosten für zwei Hotelübernachtungen über Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten bis hin zu den Preisen für den öffentlichen Nahverkehr, wurden dabei verglichen.

Ab nach Griechenland

Demzufolge zeigt sich, dass die billigste Stadt, die man in Europa derzeit besuchen kann, Athen ist. Die Gesamtkosten für eine zweitägige Reise in die griechische Hauptstadt belaufen sich auf nur rund 238 Euro pro Person. Die Preise in der griechischen Hauptstadt seien im letzten Jahr um satte 15 Prozent gesunken, liest man.

An zweiter Stelle steht Lissabon, wo eine zweitägige Reise derzeit rund 251 Euro kostet, gefolgt von Krakau in Polen (252 Euro). Laut Post Office Travel Money sei es das erste Mal seit 15 Jahren, dass eine westeuropäische Stadt, Lissabon, billiger sei als ihre östlichen Pendants.

Am anderen Ende der Rangliste finden sich die teuersten Städte: Amsterdam und Venedig. Die Durchschnittskosten für zwei Übernachtungen in Amsterdam betragen rund 682 Euro – fast das Dreifache von Athen –, während sie in Venedig rund 525 Euro betrugen.

Allerdings berücksichtigt die Studie die Anreise zu den Städtereisezielen nicht, sondern konzentriert sich auf die Kosten vor Ort.

Hier sind die zehn günstigsten europäischen Städtereiseziele laut Post Office Travel Money sowie die durchschnittlichen Kosten für eine zweitägige Reise.

Athen, Griechenland (238 Euro) Lissabon, Portugal (251 Euro) Krakau, Polen (252 Euro) Riga, Lettland (253 Euro) Budapest, Ungarn (254 Euro) Prag, Tschechien (286 Euro) Madrid, Spanien (344 Euro) Berlin, Deutschland (364 Euro) Dubrovnik, Kroatien (365 Euro) Rom, Italien (399 Euro)

Hier findet man die vollständige Studie von Post Office Travel Money. Und wenn man sich entschlossen hat, eine Reise nach Athen zu buchen, sollten man bei der Kolokotroni vorbeischauen, die von Time Out gerade zu einer der coolsten Straßen der Welt gekürt wurde. (red, 8.9.2022)