Nicht nur in "Minga" feiert man. Über den ganzen Globus verteilt gibt es das eine oder andere Oktoberfest. Foto: AP/Matthias Schrader

Für jede Bierliebhaberin, jeden Oktoberfestfan war es eine gute Nachricht, als bekanntgegeben wurde, dass die Münchner Wiesn nach pandemiebedingter Zwangspause heuer wieder stattfinden wird. Es ist bereits die 187. Ausgabe des Volksfests. Los geht es am 17. September. Bis zum 3. Oktober 2022 heißt's auf der Theresienwiese: "Oans, zwoa, gsuffa!"

Aber nicht nur in "Minga" feiert man. Über den ganzen Globus verteilt gibt es das eine oder andere Oktoberfest. Hier ein paar Beispiele.

Kitchener, Ontario, Kanada

Wann: 23. September bis 15. Oktober 2022

Mit jährlich über 700.000 Besuchern ist das Oktoberfest in Kitchener-Waterloo eines der größten Kulturfestivals in Kanada. Das mehrtägige Fest findet 90 Minuten außerhalb von Toronto in Kitchener statt, einer Stadt, die so reich an deutschem Erbe und deutscher Bevölkerung ist, dass sie früher Berlin genannt wurde. Ein großer Teil der Bevölkerung von Kitchener und Waterloo spricht immer noch Deutsch, sodass das Fest vielleicht eines der ähnlichsten Gegenstücke zu München außerhalb Deutschlands ist. Wie bei seinem europäischen Pendant geht es auch bei diesem Fest nicht nur ums Trinken: Es gibt familienfreundliche Veranstaltungen, Konzerte und sogar eine Parade am kanadischen Erntedankfest.

Córdoba, Argentinien

Ricardo A. Ramos

Wann: 30. September bis 10. Oktober 2022

Das argentinische Bierfest weist alle Merkmale des deutschen Oktoberfests auf. Es findet in Córdobas Villa General Belgrano statt, die 1930 gegründet wurde und einem traditionellen Alpendorf nachempfunden ist. Es wurde 1960 von einigen deutschen Einwanderern ins Leben gerufen. Jedes Jahr zieht das Fest an den beiden Wochenenden Tausende von Besuchern an, von denen viele in traditioneller deutscher Tracht kommen, um der Oktoberfestkönigin zu huldigen.

Denver, Colorado, USA

Wann: 16. bis 18. und 23. bis 25. September 2022

Denver ist eine Stadt, die ihr Bier liebt. Jedes Jahr im Oktober findet hier das Great American Beer Fest statt, aber wer eine Veranstaltung mit etwas mehr deutschem Flair sucht, dem sei das Denver Oktoberfest ans Herz gelegt, das an zwei Wochenenden im September stattfindet. Das seit 1969 stattfindende Fest gilt als eine der größten Hommagen an das Bier in Colorado und zieht jedes Jahr rund 350.000 Besucher an. Hier kann man – no na – Bier trinken, beim Keg-Bowling zuschauen oder dem jährlichen Long Dog Derby beiwohnen, bei dem die süßesten Dackel der Region gegeneinander antreten und ihre Schnelligkeit unter Beweis stellen.

Barcelona, Spanien

Wann: 5. bis 16. Oktober 2022

Das Fest in Barcelona findet jedes Jahr etwa zwei Wochen lang auf der Plaza Universo statt und ist kostenlos. Besuchen kann man das große Zelt in der Mitte der Veranstaltung, in dem man nicht nur einige Bars findet, sondern auch bayerische Speisen wie Würsteln, Schweinshaxen und Spätzle. Polka-Bands und DJs werden während der gesamten Veranstaltung auflegen, und es gibt sogar einen Wettbewerb für die beste bayerische Tracht.

Blumenau, Brasilien

Wann: 5. bis 23. Oktober 2022

Das größte Oktoberfest Lateinamerikas zieht fast so viele Besucher an wie das Fest in München. Das 19-tägige Oktoberfest findet seit 1984 statt, als sich Beamte und Geschäftsleute in der brasilianischen Alpenstadt Blumenau zusammentaten, um eine Veranstaltung zur Förderung des Tourismus und zur Feier der deutschen Kultur zu organisieren. Heute wirbt das Fest bei den Besuchern für alle möglichen Dinge, darunter mehr als 150 verschiedene bayerische Spezialitäten, von Gulasch bis Strudel.

Brisbane, Australien

Wann: 7. bis 9. und 14. bis 16. Oktober 2022

Das einzige authentische Oktoberfest in Australien findet jährlich an zwei Wochenenden im Oktober in Brisbane statt. Auf dem Gelände des Brisbane Showgrounds gibt es mehrere Biergärten, einen deutschen Quizwettbewerb, eine Autoausstellung, einen Miss-Oktoberfest-Wettbewerb und sogar einen Strongman-Wettbewerb, bei dem Teams von mindestens zwei Personen Aufgaben wie Krapfenessen, Ausdauer beim Krughalten und Fässerrollen bewältigen müssen. Die Feierlichkeiten beginnen um die Mittagszeit und gehen bis in die Nacht hinein.

Nashville, Tennessee, USA

Wann: 6. bis 9. Oktober 2022

Das Nashville Oktoberfest ist seit 1980 eine Tradition im Germantown-Viertel der Stadt und bietet lokale Anbieter, jede Menge Bier und jede Menge Essen. Wenn man sich sportlich betätigen möchte, kann man an einem Wettbewerb im Maßkrugstemmen teilnehmen oder einen Fünf-Kilometer-Bierlauf absolvieren, bei dem alle Läufer ab 21 Jahren im Ziel ein kühles Bier erhalten. (red, 13.9.2022)