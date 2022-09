"Loab" taucht immer wieder in KI-Bildern auf. Foto: Supercomposite

Bildgeneratoren wie DALL-E oder Midjourney sind weit gekommen und die Werke der künstlichen Intelligenz räumen mittlerweile sogar Preise bei Kunstwettbewerben ab. Dabei kommt es aber immer darauf an,mit welchen Eingaben man die Generatoren füttert – was natürlich zu einer Debatte führt, wer der eigentliche Künstler ist. Ist es der Mensch, der sich in einem kreativen Prozess die Eingaben überlegt? Oder ist es doch die künstliche Intelligenz, die den Pinsel schwingt? Egal wie die Antwort ausfällt: KIs können Schönes erschaffen.

Aber es gibt auch eine Gegenseite: Bilder, die aus Horrorfilmen stammen könnten. Bei einer bestimmten Art der Eingabe erscheint immer wieder der Kopf einer unheimlichen Frau – und sie hat einen Namen: Loab.

Ein KI-Künstler namens "Supercomposite" hat die Frau in den Bildgeneratoren entdeckt. Mit speziellen Eingaben, sogenannten "negative prompt weights", kann das Gegenteil eines Bildes erzeugt werden. Der Künstler wollte wissen, wie sich die künstliche Intelligenz das genaue Gegenteil von Schauspieler Marlon Brando vorstellt. Das Ergebnis war verstörend: Ihm blickte plötzlich eine Frau entgegen, die mit ihrem entstellten Gesicht auch aus einem Horrorfilm stammen könnte. Das wäre an sich noch nicht weiter bemerkenswert, doch "Loab" taucht bei dieser Form der Eingabe immer wieder auf.

Das Ergebnis einer Sammlung von Gegenteilen

Doch warum ist das so? So genau weiß das niemand, doch "Supercomposite" hat einen möglichen Erklärungsansatz gefunden: "Ihre Gestalt wird aus einer Sammlung von Eigenschaften generiert, die alle das Gegenteil von etwas sind". Für die KI ergibt das dennoch ein zusammenhängendes Konzept – und auf dieser Basis entsteht "Loab" immer wieder.

Der Künstler ging in seinem Thread (Anklicken auf eigene Gefahr) noch weiter und kombinierte "Loab" mit anderen Bildern. Die Resultate sind das, was man wohl als Stoff von Albträumen beschreiben kann, denn in diesem Fall generierte die KI immer wieder besonders makabere und blutige Bilder von abgerissenen Gliedmaßen und verstümmelten Körpern.

Der User "Supercomposite" meint, dass die KI mit dem Konzept der alptraumhaften Frau so gut umgehen kann, dass sie sogar mehrere Generationen von Bild-Kreuzungen überdauert. Selbst harmlose Bilder von Bienen oder Figuren aus dem Film Avatar kann man mit "Loab" kombinieren. Selbst als "Supercomposite" ein Bild von "Loab" mit vier anderen Bildern kombinierte, spuckte die KI die unverkennbaren Gesichtszüge der Horrorfigur aus.

Eine genaue Erklärung, wie die Anomalie von "Loab" zustande kommt, gibt es nicht. Vor kurzem behauptete laut Vice eine andere Gruppe von KI-Künstlern, eine "verborgene Sprache" in DALL-E entdeckt zu haben.

Was auch immer der genaue Grund für die Gruselbilder aus der KI sind: Das Netz liebt Spuk-Geschichten und KI-Bilder sind nur der nächste Schritt nach Slenderman und anderen als "Creepypasta" bezeichneten Legenden. (pez, 10.9.2022)