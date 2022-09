Der "Grüne Pass" zeigte trotz gültigen Zertifikats einen falschen Eintrittsstatus an. Foto: DER STANDARD/Pichler

Für Verwirrung und Unmut sorgte ein Problem mit der "Grüner Pass"-App. Das Programm für Android- und iOS-Smartphones dient dazu, den Status der eigenen Corona-Impfung nachzuweisen. Doch selbst wenn diese erst kürzlich erfolgt ist, beziehungsweise der letzte Stich innerhalb der zwölfmonatigen Gültigkeitsfrist liegt, wurde "rotes Licht" für Eintritte, die diesen voraussetzen, angezeigt.

DER STANDARD konnte das Problem verifizieren, hier wurde trotz Zertifikats für eine Impfung im vergangenen Juli der Eintrittsstatus falsch angezeigt. Auf Anfrage bestätigte das für die Entwicklung zuständige Bundesrechenzentrum ein "technisches Problem" mit dem Tool.

Problem soll behoben sein

Dieses sei über Nacht aufgetreten und nunmehr behoben. Betroffen war die Prüfroutine. Nutzer, bei denen die Anzeige auch nach einem Neustart der App weiterhin nicht funktioniert, sollten in den Einstellungen der App (Zahnrädchen rechts oben) den Punkt "Zugangsregeln aktualisieren" auswählen, um den Eintrittsstatus wieder korrekt anzeigen zu lassen. Auf einem Android-Smartphone des STANDARD klappte dies – allerdings erst nach mehreren Versuchen.

Man gab auch insofern Entwarnung, als dass die Falschanzeige mit den Zertifikaten selbst nichts zu tun habe. Wer ein gültiges Zertifikat hat, ist weiterhin zum Zutritt berechtigt, wenn ein solches Voraussetzung ist, auch wenn die App den Status falsch anzeigt. Unabhängig davon ist die Notwendigkeit, gegebenenfalls einen gültigen PCR-Test vorweisen zu müssen, etwa beim Zutritt zu bestimmten Gesundheitseinrichtungen.

Das Verifikationsprogramm "Greencheck" funktionierte auch während der Probleme mit dem "Grünen Pass" und zeigte die Gültigkeit auch korrekt an. Als Back-up-Lösung können Nutzer auch das Zertifikat in PDF-Form aus ihrem E-Impfpass auf der Elga-Website herunterladen und auf dem Handy oder in ausgedruckter Form vorweisen. (gpi, 13.9.22)

Update, 8:55 Uhr: Text umformuliert hinsichtlich des Zutritts zu Gesundheitseinrichtungen.

Update, 9:12 Uhr: Text aufgrund der gemeldeten Problembehebung aktualisiert.